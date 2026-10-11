Tổng thống Putin nhấn mạnh vai trò công nghệ trong bảo đảm an ninh lương thực Nga

Theo hãng thông tấn TASS thông điệp trên được ông Putin đưa ra nhân Ngày Người lao động ngành nông nghiệp và công nghiệp chế biến của Nga. Nhà lãnh đạo Nga đánh giá tổ hợp công nông nghiệp nước này vẫn duy trì hoạt động ổn định bất chấp những điều kiện khó khăn hiện nay. Sản lượng thịt, sữa, trứng và nhiều mặt hàng nông sản khác cũng được đánh giá ở mức tốt.

Tổng thống Putin ghi nhận đóng góp của người lao động nông thôn trong việc bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và duy trì vị thế của Nga trên thị trường nông sản thế giới. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong ngành, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và các trang trại, đang đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến các biện pháp trừng phạt, cơ sở hạ tầng, xuất khẩu và chi phí sản xuất gia tăng.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất trong dài hạn, Nga xác định phát triển năng lực công nghệ là một trong những ưu tiên hàng đầu. Các lĩnh vực được chú trọng gồm chọn tạo giống, di truyền học, sản xuất hạt giống, công nghệ sinh học, hiện đại hóa máy móc nông nghiệp và ứng dụng các giải pháp số. Theo ông Putin, trình độ công nghệ sẽ có vai trò quyết định đối với năng suất và khả năng cạnh tranh của ngành trong những năm tới.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút thanh niên đến sinh sống và làm việc tại khu vực nông thôn. Chính phủ Nga sẽ tiếp tục cải thiện điều kiện sống thông qua đầu tư vào nhà ở, giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao tại các làng quê và đô thị nhỏ. Những định hướng này cho thấy Nga đặt mục tiêu kết hợp duy trì sản lượng nông nghiệp với hiện đại hóa công nghệ, nhằm củng cố an ninh lương thực và tăng khả năng thích ứng trước các khó khăn về kinh tế, sản xuất và thương mại.