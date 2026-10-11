Từ 1/1/2027, áp dụng quy định mới về xác định xuất xứ hàng hóa Việt Nam

Nghị định quy định về hàng hóa có xuất xứ Việt Nam khi đáp ứng một trong hai trường hợp: có xuất xứ thuần túy hoặc có xuất xứ không thuần túy Việt Nam.

Theo đó, hàng hóa có xuất xứ thuần túy bao gồm cây trồng và sản phẩm từ cây trồng được trồng, thu hoạch tại Việt Nam; động vật sinh ra hoặc nuôi dưỡng tại Việt Nam và các sản phẩm từ những động vật này; khoáng sản được khai thác từ đất, nước, đáy biển hoặc dưới đáy biển của Việt Nam.

Ngoài ra, một số sản phẩm khai thác tại vùng biển ngoài lãnh hải, hải sản đánh bắt trên vùng biển cả bằng tàu đăng ký tại Việt Nam và được phép treo cờ Việt Nam cũng thuộc diện xem xét xác định xuất xứ thuần túy.

Các vật phẩm phát sinh trong quá trình sản xuất, tiêu dùng tại Việt Nam không còn khả năng thực hiện chức năng ban đầu, chỉ có thể thải bỏ, sử dụng làm nguyên liệu thô hoặc tái chế cũng được quy định trong nhóm này.

Đối với hàng hóa có xuất xứ không thuần túy Việt Nam, việc xác định xuất xứ dựa trên tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc hàm lượng giá trị Việt Nam (VVC) đạt tối thiểu 30%. Trong đó, trị giá vật liệu đóng gói, bao bì cấu thành hàng hóa được tính vào hàm lượng VVC.

Đáng chú ý, với sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ số, các khoản chi phí nghiên cứu, phát triển, thiết kế, lập trình, số hóa, tự động hóa, thử nghiệm kỹ thuật và kiểm thử phần mềm gắn với quá trình tạo ra sản phẩm tại Việt Nam được tính vào hàm lượng giá trị Việt Nam.

Bên cạnh các tiêu chí xác định xuất xứ, Nghị định còn quy định về những công đoạn gia công, chế biến đơn giản và các yếu tố không được xem xét khi xác định xuất xứ hàng hóa.

Tổ chức, cá nhân công bố hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin; đồng thời lưu giữ hồ sơ, chứng từ chứng minh xuất xứ và cung cấp khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Đối với hàng hóa đã được ghi nhãn xuất xứ Việt Nam đúng quy định trước ngày 1/1/2027, nhãn hàng hóa được tiếp tục sử dụng cho đến khi hàng hóa hết hạn sử dụng.