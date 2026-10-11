Hết thời 'nghỉ việc âm thầm'

Nhiều người đang tích cực 'lăng xê' thành tích cá nhân để giữ lợi thế trên thị trường việc làm đầy biến động. Ảnh minh họa: Pavel Danilyuk/Pexels.

Sau thời kỳ "quiet quitting" (tạm dịch: nghỉ việc âm thầm) - khi nhân viên chỉ đến công ty, hoàn thành phần việc được giao rồi ra về, thị trường lao động đã thay đổi. Nhảy việc khó hơn, trong khi nguy cơ bị sa thải vẫn hiện hữu dù làn sóng cắt giảm nhân sự chưa lan rộng trên toàn nền kinh tế.

Với những người cảm thấy mắc kẹt trong công việc hiện tại, một số chọn cách "loud working" (tạm dịch: làm việc ồn ào), nghĩa là chủ động khiến những gì mình làm được cấp trên và đồng nghiệp chú ý. Họ kỳ vọng sự nổi bật này giúp bản thân có cơ hội thăng tiến và giảm nguy cơ bị sa thải, Business Insider đưa tin.

Nhân sự chủ trương “làm việc ồn ào”

Để được công nhận trong môi trường làm việc cạnh tranh, người lao động không chỉ cần thể hiện thành tích mà còn phải biết ưu tiên những đóng góp có giá trị.

Abhinav Bohra, nhà khoa học ứng dụng tại Amazon, cho biết một trong những chiến lược giúp anh nhiều lần được thăng chức là xác định những vấn đề mà quản lý quan tâm nhất. Nếu nhóm phải giải quyết 10 vấn đề, anh sẽ chọn 2-3 vấn đề then chốt để tập trung nguồn lực.

"Một khi bạn giải quyết được vấn đề then chốt, bạn sẽ tự động có được tầm nhìn tổng quan", anh nói.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều công ty cắt giảm nhân sự hoặc tái cấu trúc, làm tốt công việc thôi đôi khi chưa đủ. Người lao động còn phải tìm cách để những đóng góp của mình được cấp trên ghi nhận.

Nhân sự ngày nay không chỉ cần làm tốt mà còn phải biết chọn đúng việc để tạo ra giá trị và khiến đóng góp của mình được nhìn thấy. Ảnh: Artem Podrez/Pexels.

Một cựu nhân viên Meta, người bị sa thải hồi đầu năm, cho biết cuộc cạnh tranh để thu hút sự chú ý trong công ty ngày càng gay gắt. Anh nhận thấy đồng nghiệp cố gắng nhận càng nhiều việc càng tốt, thậm chí tìm cách tiếp quản phần việc của người khác để được công nhận và nhận đánh giá tốt.

"Cảm giác như một trò chơi sinh tử đã bắt đầu. Mọi người đều cố gắng nhận càng nhiều việc và thu hút càng nhiều sự chú ý càng tốt", anh nói.

Bản thân người này cũng cảm nhận rõ áp lực đó. Khi được yêu cầu thuyết trình nhưng có rất ít tài liệu để chuẩn bị, anh kéo dài bài trình bày bằng nhiều nội dung mà chính anh thừa nhận là không cần thiết.

Một nhân viên tại một tập đoàn công nghệ lớn cũng cho biết đợt cắt giảm nhân sự tại công ty vào năm ngoái đã thay đổi cách cô và đồng nghiệp tiếp cận công việc.

"Mọi người trong nhóm bắt đầu nỗ lực nhiều hơn để chứng minh rằng mình là một nguồn lực quan trọng", cô nói.

Tuy nhiên, cô cũng nhận thấy đồng nghiệp bắt đầu lựa chọn công việc kỹ càng hơn. Sau khi một người chuyển sang dự án được lãnh đạo cấp cao quan tâm hơn, cô phải gánh phần lớn công việc của một dự án khác vốn ít được chú ý.

Việc chia sẻ thành tích và chuyên môn trên mạng xã hội đang giúp nhân sự mở rộng mạng lưới, tăng cơ hội nghề nghiệp và tạo phương án dự phòng nếu mất việc. Ảnh: Ivan S/Pexels.

Học cách "lăng xê" năng lực lên mạng xã hội

"Làm việc ồn ào" không chỉ diễn ra trong văn phòng. Khi thị trường việc làm trở nên khó đoán, một số người chủ động đưa thành tích và chuyên môn của mình lên mạng xã hội để mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Sarah Rilling (37 tuổi) đang tập trung xây dựng tên tuổi trong lĩnh vực chánh văn phòng bằng cách đăng bài trên LinkedIn mỗi ngày, đôi khi hai lần, chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức mà người làm vị trí này cần biết.

Ban đầu, cô chỉ muốn giúp vị trí này được chú ý và nhìn nhận đúng mức hơn. Tuy nhiên, những chia sẻ trên LinkedIn giúp cô lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển dụng và giám đốc nhân sự. Gần đây, cô cũng tìm được công việc mới nhờ một phần vào hoạt động này.

"Đây là lợi thế lớn nếu bạn muốn làm tư vấn hoặc tìm công việc mới. Chủ động thể hiện bản thân giúp nhà tuyển dụng nhận ra năng lực của bạn mà không cần chờ đến lúc đọc CV", Rilling nói.

Salemi cũng cho rằng khả năng trình bày thành tích rõ ràng là kỹ năng có giá trị trên thị trường lao động.

Tương tự, Benjamin Chipman (25 tuổi), chuyên viên tiếp thị thương hiệu kiêm nhà sáng tạo nội dung, tận dụng TikTok, LinkedIn, Instagram và YouTube để chia sẻ về công việc, qua đó mở rộng mạng lưới quan hệ. TikTok đặc biệt giúp anh tiếp cận các doanh nghiệp đang tìm kiếm nhân sự sáng tạo nội dung.

Theo Chipman, doanh nghiệp ngày càng cần những nhân viên có thể dùng video để giải thích công việc và cho thấy giá trị của nó. Việc chủ động chia sẻ chuyên môn trên mạng xã hội cũng giúp anh an tâm hơn trước nguy cơ mất việc, bởi anh đã xây dựng được mạng lưới quan hệ và mức độ nhận diện trước khi cần tìm cơ hội mới.

"Nếu ngày mai bị sa thải, bạn sẽ tìm việc bằng cách nào? Nhưng nếu bạn đã chia sẻ những suy nghĩ có giá trị, hoặc đăng TikTok thể hiện bản thân tại nơi làm việc, những lời khuyên và cách xây dựng mạng lưới, bạn sẽ có nhiều người biết đến mình hơn", Chipman nói.

Vicki Salemi, chuyên gia nghề nghiệp tại Monster, cho rằng bên cạnh việc chủ động thể hiện năng lực và thành tích, người lao động cần tránh tự quảng bá quá đà, lấn át đồng nghiệp. Việc này có thể phản tác dụng khi dễ gây ấn tượng xấu với cấp trên.