Thanh Hóa phấn đấu tăng trưởng GRDP quý IV đạt 17,48%

Áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong quý cuối năm của Thanh Hóa tập trung đáng kể vào khu vực công nghiệp. Ảnh: T.L.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV/2026, đặt mục tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cả năm tăng 11%, hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao. Theo đó, GRDP quý IV phải tăng tối thiểu 17,09%, phấn đấu đạt 17,48%.

GRDP Thanh Hóa 9 tháng đầu năm tăng 8,54%, xếp thứ 22/34 tỉnh, thành phố. Riêng quý III, kinh tế tỉnh tăng 10,49%, cải thiện so với quý II nhưng vẫn thấp hơn mức tối thiểu 10,79% theo kịch bản trước đó.

Để hoàn thành mục tiêu cả năm, GRDP quý IV theo giá so sánh năm 2020 phải đạt 92.575 tỷ đồng, tăng 13.774 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Theo kịch bản của tỉnh, công nghiệp là khu vực đóng góp lớn nhất vào phần giá trị tăng thêm cần đạt trong quý IV. Cụ thể, ngành này phải tăng thêm 6.915 tỷ đồng, tương ứng tốc độ tăng trưởng 28,79%.

Khu vực dịch vụ cần tăng thêm 3.585 tỷ đồng, tăng 12,6%; xây dựng tăng thêm 1.272 tỷ đồng, tương ứng 12,59%. Trong khi đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cần tăng thêm 553 tỷ đồng, tăng 4,83%.

Đối với thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm, mức tăng thêm cần đạt là 1.145 tỷ đồng, tương ứng tốc độ tăng 23,95%.

Cơ cấu đóng góp trên cho thấy áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong quý cuối năm tập trung đáng kể vào khu vực công nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đánh giá yêu cầu tăng trưởng rất cao trong khi thời gian rất ngắn. Ông cũng lưu ý tăng trưởng đang phụ thuộc vào một số ít ngành và doanh nghiệp, khiến việc hoàn thành kịch bản đòi hỏi các đơn vị phải theo sát tình hình sản xuất, kinh doanh và tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Thanh Hóa xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những vướng mắc lớn cần tập trung xử lý trong quý IV.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch Tô Anh Dũng, vốn không giải ngân được phải được điều chuyển kịp thời, tránh tình trạng nguồn lực bố trí nhưng không được đưa vào thực hiện. Các tổ công tác được yêu cầu tổ chức giao ban giải ngân 2 tuần/lần, trực tiếp làm việc với những chủ đầu tư, xã, phường có tỷ lệ giải ngân thấp và quyết định ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Tỉnh cũng yêu cầu đẩy nhanh việc chuyển hóa các nguồn lực đã được tháo gỡ vướng mắc thành khối lượng thi công và sản phẩm thực tế. Đến nay, 287 dự án đã được tháo gỡ khó khăn nhưng chưa được kiểm đếm đầy đủ về số dự án đã thi công trở lại.

Về thu ngân sách, thu nội địa 9 tháng đầu năm mới đạt 88,3% dự toán và tăng 1% so với cùng kỳ. Tỉnh đánh giá nguồn thu và thuế sản phẩm chưa tương xứng với yêu cầu tăng trưởng đặt ra.

Để khắc phục những hạn chế này, các cơ quan chủ trì phải theo dõi tiến độ theo tuần, không chờ đến cuối tháng mới đánh giá. Nếu chỉ tiêu, nhiệm vụ không đạt trong 2 tuần liên tiếp, người đứng đầu phải giải trình trực tiếp với lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách. Những chỉ tiêu chưa đạt trong tháng 10 phải được bù đắp ngay trong tháng 11, tránh dồn áp lực sang tháng cuối năm.

Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền, đơn vị liên quan phải báo cáo Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc, kèm phương án xử lý cụ thể.

Thanh Hóa đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương hoàn thiện thủ tục những dự án đủ điều kiện để khởi công ngay từ đầu năm 2027; giao chỉ tiêu đến từng đơn vị, cá nhân và kiểm đếm kết quả theo tuần, theo tháng. Kết quả thực hiện kế hoạch tăng trưởng cũng là căn cứ đánh giá, xếp loại tập thể và người đứng đầu trong năm 2026.

Theo Nghị quyết 312 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Thanh Hóa được yêu cầu tăng trưởng 17,1% trong quý IV.