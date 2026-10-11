Chuyển giao Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc về Quảng Ninh quản lý

Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc. Ảnh: Facebook nhà trường

Theo Quyết định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, số liệu, tổ chức bàn giao nguyên trạng nhà trường về UBND TP Quảng Ninh theo quy định pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND TP Quảng Ninh và các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính thực hiện điều chuyển biên chế viên chức, người lao động; bàn giao người học, tài chính, tài sản và trụ sở của nhà trường.

Quá trình chuyển giao phải bảo đảm hoạt động bình thường của nhà trường, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan; không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.

Bảo đảm hoạt động đào tạo không bị gián đoạn

UBND TP Quảng Ninh có trách nhiệm tiếp nhận nguyên trạng Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc để quản lý theo quy định pháp luật.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính thực hiện tiếp nhận biên chế viên chức, tài chính, tài sản và trụ sở của nhà trường.

Sau khi tiếp nhận, UBND TP Quảng Ninh chỉ đạo Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự; quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc theo quy định pháp luật.

UBND TP Quảng Ninh quyết định việc sắp xếp, tổ chức lại và bảo đảm tổ chức, hoạt động của nhà trường sau khi tiếp nhận. Việc sắp xếp phải bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không làm gián đoạn hoạt động đào tạo.

Quyết định cũng yêu cầu bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học, viên chức, người lao động; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và đất đai theo đúng quy định pháp luật.