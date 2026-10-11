Ngành thép đón đà phục hồi của thị trường

Dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc đang được tăng tốc thi công, với nhu cầu vật liệu xây dựng, trong đó có thép, được bảo đảm theo tiến độ từng giai đoạn.

Nhu cầu xây dựng mở rộng dư địa tiêu thụ

Tại Dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc, thép được gia công, lắp đặt liên tục theo tiến độ thi công. Tháp số 1 hiện đang triển khai giàn sàn tầng 5. Dự án có quy mô trên 1.000 căn hộ, tổng mức đầu tư hơn 1.230 tỷ đồng, dự kiến bàn giao trong quý I/2028.

Khối lượng thi công tăng kéo theo nhu cầu vật liệu ngày càng lớn. Đối với thép, chủ đầu tư đã chủ động tính toán nhu cầu và ký kết với nhà cung cấp từ sớm để bảo đảm nguồn hàng cho từng giai đoạn.

Ông Hà Văn Giang, Giám đốc điều hành Công ty CP TNG Land, đại diện chủ đầu tư Dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc, cho biết: Ngay từ khi triển khai dự án, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch vật tư, đặc biệt là thép và ký kết với các nhà cung cấp để bảo đảm nguồn hàng. Vì vậy, vật liệu được cung ứng theo từng giai đoạn, giúp chủ động tổ chức thi công và bảo đảm tiến độ dự án.

Sản phẩm thép của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên được tiêu thụ tích cực, với sản lượng 9 tháng năm 2026 đạt 730 nghìn tấn, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nhu cầu tại TNG Việt Bắc là một phần trong hoạt động xây dựng đang diễn ra sôi động trên địa bàn. Cùng với các dự án giao thông, khu công nghiệp, đô thị, nhiều dự án nhà ở xã hội được triển khai, góp phần gia tăng nhu cầu thép xây dựng và các loại vật liệu liên quan.

Dư địa thị trường tiếp tục được mở rộng khi trong tháng 9 vừa qua, tỉnh Thái Nguyên công bố thông tin 5 dự án nhà ở xã hội mới, với tổng quy mô dự kiến khoảng 2.195 căn, thực hiện trong giai đoạn 2026-2028.

Trong những tháng cuối năm, nhiều công trình, dự án trọng điểm cũng đang tăng tốc thi công, tập trung hoàn thành khối lượng theo kế hoạch. Nhu cầu từ các công trình hiện hữu cùng nguồn dự án tiếp tục được bổ sung tạo thêm cơ hội tiêu thụ thép ngay tại thị trường địa phương.

Xu hướng này phù hợp với diễn biến tích cực của thị trường thép cả nước. Theo số liệu của Cục Thống kê, 9 tháng năm 2026, sản lượng thép cán tăng 22,4%; thép thanh, thép góc tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là những nhóm sản phẩm gắn với nhu cầu xây dựng, phản ánh sự gia tăng của hoạt động sản xuấtkhi đầu tư và xây dựng được thúc đẩy.

Diễn biến trên cho thấy thị trường nội địa đang giữ vai trò quan trọng đối với ngành thép. Trong những tháng cuối năm, khi nhiều công trình, dự án đẩy nhanh tiến độ, khả năng duy trì nguồn hàng ổn định, đáp ứng đúng chủng loại và thời điểm trở thành yêu cầu thiết yếu đối với doanh nghiệp sản xuất, phân phối.

Chủ động nguồn hàng, tăng kết nối thị trường

Tại Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, tín hiệu tích cực từ thị trường được phản ánh qua kết quả sản xuất, kinh doanh. Trong 9 tháng năm 2026, giá trị sản xuất công nghiệp của Công ty tăng 23% so với cùng kỳ; sản lượng thép tiêu thụ đạt trên 730 nghìn tấn, tăng 10,5%.

Cùng với duy trì sản xuất, doanh nghiệp bám sát nhu cầu thị trường, chủ động nguồn nguyên liệu, hàng hóa và tăng cường kết nối với các nhà phân phối, chủ đầu tư, nhà thầu.

Việc mở rộng đầu ra ngay tại địa phương có ý nghĩa thiết thực khi nhiều dự án lớn đang được triển khai, góp phần tạo thêm sức tiêu thụ cho sản phẩm thép của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Minh Hạnh, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, cho biết: Thị trường trong nước năm nay có những tín hiệu tích cực, nhất là nhu cầu từ các công trình xây dựng và đầu tư hạ tầng. Công ty chủ động kế hoạch sản xuất, chuẩn bị nguyên liệu, bảo đảm chất lượng và nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu của hệ thống phân phối cũng như các công trình trong những tháng cuối năm.

Các nhà phân phối chủ động dự trữ nguồn thép, bảo đảm cung ứng kịp thời nhu cầu xây dựng trong những tháng cuối năm.

Ở khâu phân phối, tiến độ thi công được đẩy nhanh cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng cung ứng. Với nhiều năm tham gia thị trường thép, cung cấp sản phẩm cho các đối tác và dự án tại nhiều địa bàn, Công ty CP Thương mại Thái Hưng đang chủ động cân đối nguồn hàng theo nhu cầu thực tế.

Sự phối hợp giữa nhà sản xuất và đơn vị phân phối giúp việc cung ứng linh hoạt hơn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong cao điểm xây dựng cuối năm.

Bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Thái Hưng, cho biết: Chúng tôi thường xuyên cập nhật nhu cầu của khách hàng và tiến độ các dự án để xây dựng kế hoạch nguồn hàng phù hợp. Đồng thời phối hợp với các nhà sản xuất, chủ động kho bãi, vận chuyển, bảo đảm nguồn thép được cung ứng đúng chủng loại, khối lượng và thời điểm khách hàng cần.

Trong 9 tháng năm 2026, sản lượng thép tiêu thụ toàn ngành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt trên 1,3 triệu tấn, tăng 5,4% và bằng 69% kế hoạch năm. Kết quả này cho thấy sức tiêu thụ thép tiếp tục được duy trì sau 3 quý.

Trong khi đó, nhiều dự án giao thông, công nghiệp, đô thị và nhà ở vẫn đang tăng tốc thi công, tạo dư địa cho thị trường những tháng cuối năm.

Trên phạm vi cả nước, sản lượng thép thanh, thép góc tăng 17,1% sau 9 tháng; tiêu thụ thép xây dựng trong nửa đầu năm tăng 15,1%. Những con số này cho thấy nhu cầu xây dựng tiếp tục là động lực quan trọng đối với sản xuất và tiêu thụ thép.

Với Thái Nguyên, lợi thế của ngành thép nằm ở năng lực sản xuất hiện có cùng nhu cầu đang gia tăng từ các công trình, dự án trên địa bàn. Nếu tận dụng tốt sức cầu này, chủ động nguồn nguyên liệu, tổ chức sản xuất phù hợp và nâng cao hiệu quả kết nối giữa nhà sản xuất, nhà phân phối với khách hàng, các doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện mở rộng thị trường, nâng sản lượng tiêu thụ và hoàn thành kế hoạch năm 2026.