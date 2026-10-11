SHS huy động thành công 123 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn một năm

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHS) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, doanh nghiệp đã phát hành thành công 1.230 trái phiếu mã SHSL12603 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 123 tỷ đồng, kỳ hạn một năm và dự kiến đáo hạn ngày 6/10/2027.

Thông tin công bố chưa nêu chi tiết về trái chủ, tài sản bảo đảm và mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành này.

Thông tin về lô trái phiếu SHSL12603 của SHS (Ảnh: HNX).

Trước đó, SHS đã phát hành hai lô trái phiếu trong năm 2026. Cụ thể, lô SHS12601 trị giá 119 tỷ đồng được phát hành ngày 15/7/2026, dự kiến đáo hạn ngày 15/7/2027. Lô SHSL12602 trị giá 456 tỷ đồng được phát hành ngày 14/8/2026, dự kiến đáo hạn ngày 14/8/2027. Cả hai lô đều có kỳ hạn một năm.

Như vậy, tổng giá trị 3 lô trái phiếu SHS đã phát hành trong năm 2026 là 698 tỷ đồng.shsshs

Bên cạnh các lô trái phiếu đã phát hành, SHS mới đây đã thông qua phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ lần thứ 3 và lần thứ 4 trong năm 2026, với tổng giá trị dự kiến 600 tỷ đồng.

Ở đợt phát hành lần thứ 3, doanh nghiệp dự kiến chào bán 2.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị 200 tỷ đồng. Số tiền huy động được dự kiến sử dụng để cơ cấu 3 khoản nợ của tổ chức phát hành, có thời điểm đáo hạn trong tháng 10/2026.

Với đợt phát hành lần thứ tư, SHS dự kiến chào bán 4.000 trái phiếu, tổng giá trị 400 tỷ đồng. Nguồn vốn này cũng được sử dụng để cơ cấu một số khoản nợ dự kiến đáo hạn trong tháng 10/2026.

Cả hai đợt phát hành đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu có kỳ hạn một năm, lãi suất cố định 10,5%/năm, thanh toán lãi định kỳ 6 tháng một lần và có điều khoản mua lại trước hạn theo thỏa thuận. Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV/2026.