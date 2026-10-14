Giữ bình yên từ cơ sở

Gần dân, nắm chắc địa bàn

Thôn Vĩnh Khê, xã Bến Quan, được hình thành từ việc sáp nhập thôn Cát và thôn Mới. Toàn thôn hiện có khoảng 350 hộ, hơn 800 nhân khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số Bru-Vân Kiều chiếm khoảng 95%. Địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều đặt ra yêu cầu không nhỏ đối với công tác nắm tình hình, bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở.

Là người từng có thời gian công tác trong ngành Công an, đồng thời sinh sống tại địa phương, anh Hồ Văn Chiến được giao nhiệm vụ làm Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở thôn Vĩnh Khê. Anh Chiến cho biết, với 6 thành viên, Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở của thôn là lực lượng nòng cốt, thường xuyên có mặt tại các khu dân cư để nắm tình hình, tuyên truyền, vận động người dân và kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh với lực lượng Công an xã.

Trong đó, tổ hỗ trợ Công an xã thực hiện 6 nhiệm vụ chính: Nắm tình hình về ANTT; xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; quản lý hành chính về trật tự xã hội; vận động, giáo dục người vi phạm pháp luật cư trú tại địa bàn; tuần tra, bảo đảm ANTT, an toàn giao thông và thực hiện nhiệm vụ khi được điều động.

Công an xã Vĩnh Hoàng và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở diễu hành phát động tháng cao điểm phòng, chống tội phạm ở địa phương - Ảnh: L.T

“Trong thôn xảy ra chuyện gì bất thường, anh em trong tổ đều phải nắm. Khi phát hiện vụ việc hoặc có dấu hiệu phức tạp, chúng tôi báo ngay cho Công an xã để phối hợp xử lý. Ngoài ra, các thành viên còn hỗ trợ người dân tích hợp VNeID, giải quyết thủ tục hành chính thông qua công nghệ số, giúp bà con thu hoạch hoa màu, đưa tài sản lên cao trước mùa mưa lũ... Những việc này góp phần tạo dựng niềm tin, tăng cường sự gắn bó với người dân”, anh Chiến cho biết.

Theo trung tá Nguyễn Xuân Khánh, Phó Trưởng Công an xã Bến Quan, sau sắp xếp, địa bàn xã rộng hơn, dân cư phân tán. Trong khi đó, lực lượng Công an xã còn thiếu, cơ sở vật chất có những hạn chế nhất định. Vì vậy, việc phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là yêu cầu cần thiết. Để bảo đảm công việc không bị gián đoạn, tại các điểm xa trung tâm như xã Vĩnh Ô và Vĩnh Khê (cũ), đơn vị đã bố trí lực lượng trực thường xuyên.

Cùng với đó, tại mỗi thôn đều có một cán bộ, chiến sĩ Công an được phân công phụ trách địa bàn. Hằng tuần, lực lượng này phối hợp với các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở nắm tình hình, tổng hợp và báo cáo những vấn đề phát sinh.

Phát huy hiệu quả hoạt động

Tại xã Vĩnh Hoàng, hiện có 12 Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 68 thành viên. Thời gian qua, các tổ đã phát huy vai trò hỗ trợ lực lượng Công an xã trong việc nắm tình hình, tuyên truyền, vận động Nhân dân và kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Thiếu tá Hoàng Ngọc Minh, Trưởng Công an xã Vĩnh Hoàng cho biết, trong điều kiện địa bàn sau sắp xếp rộng hơn, nếu chỉ dựa vào lực lượng Công an xã thì khó có thể nắm bắt tình hình một cách kịp thời, thường xuyên. Vì vậy, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là mắt xích quan trọng trong công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy hoạt động giữa các tổ bảo vệ ANTT chưa đồng đều. Một số tổ viên có trách nhiệm, nắm chắc địa bàn, cung cấp nhiều thông tin có giá trị nhưng ở một số nơi, hoạt động này vẫn còn thiếu tính chủ động. Điều kiện phục vụ công tác, phương tiện, trang phục, công cụ hỗ trợ và chế độ, chính sách cũng là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm.

Anh Trần Hữu Hiếu, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở thôn Bắc Vĩnh Thái cho biết, nhiệm vụ của lực lượng ngày càng nhiều, từ tuần tra, nắm tình hình, tuyên truyền, vận động Nhân dân đến hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống thiên tai, bảo đảm ANTT tại các sự kiện. Trong khi đó, điều kiện hoạt động ở cơ sở không phải nơi nào cũng được đáp ứng đầy đủ. "Đề nghị các cấp quan tâm hơn đến trang phục, công cụ hỗ trợ, địa điểm làm việc và chế độ, chính sách để lực lượng có điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ được giao", anh Hiếu trao đổi.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, yêu cầu quản lý nhà nước về ANTT ở cơ sở ngày càng cao. Để “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an xã thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là tổ chức đủ lực lượng mà còn phải nâng cao năng lực, bảo đảm điều kiện hoạt động và xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Công an xã với từng tổ, địa bàn. Từ đó, những vấn đề phát sinh được nhận diện sớm, giải quyết ngay từ thôn, bản, góp phần giữ vững ANTT và bình yên cho Nhân dân.