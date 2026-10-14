Khẩn trương lắp đặt biển báo xác định khoảng cách an toàn trên cao tốc

Theo yêu cầu của Cục Đường bộ, hệ thống báo hiệu xác định khoảng cách an toàn phải được bố trí, lắp đặt theo quy định tại Mục G2.8, Phụ lục G về ý nghĩa, sử dụng vạch kẻ đường của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

Bố trí, lắp đặt vạch kẻ đường, biển báo xác định khoảng cách xe tại các vị trí có áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn trên cao tốc.

Các đơn vị cần bố trí “Vạch 7.8: Vạch xác định khoảng cách xe”, đồng thời sử dụng biển báo khoảng cách xe 0m, 50m, 100m, 150m và 200m tại các đoạn tuyến, vị trí, lý trình được Cục Cảnh sát giao thông xác định có áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn.

Việc lắp đặt phải bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của tuyến đường và được phối hợp thống nhất giữa đơn vị quản lý, khai thác với lực lượng Cảnh sát giao thông.

Ngoài ra, những vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, đoạn có độ dốc dọc lớn, nằm trong đường cong hoặc không bảo đảm tầm nhìn, các bên thống nhất chưa lắp đặt vạch kẻ đường và biển báo khoảng cách để phù hợp với điều kiện khai thác thực tế.

Cục Đường bộ cũng yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ những vị trí đã được xác định trong văn bản của Cục Cảnh sát giao thông.

Trường hợp đã có vạch kẻ đường, biển báo khoảng cách nhưng bị mòn, mờ hoặc còn thiếu các biển báo ở những cự ly như 150m, 200m..., phải kịp thời khắc phục, bổ sung.

Đặc biệt phải kiểm tra trên toàn bộ tuyến cao tốc thuộc phạm vi quản lý, phát hiện và điều chỉnh những hệ thống báo hiệu, vạch kẻ đường xác định khoảng cách đang áp dụng theo các quy chuẩn kỹ thuật trước năm 2024, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành.

Trong đó, các dạng vạch theo quy chuẩn cũ như Vạch số 13 tại Phụ lục G của QCVN 41:2012/BGTVT cần được rà soát để điều chỉnh theo quy định mới.

Kết quả thực hiện phải được tổng hợp, báo cáo về Cục Đường bộ trước ngày 31/10. Về kinh phí, Cục Đường bộ hướng dẫn xử lý theo từng loại hình đầu tư và nguồn vốn.