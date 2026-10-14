Hải Phòng sẵn sàng cho lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại 'địa chỉ đỏ' Mả Chìa

Sáng 14/10, đoàn công tác do Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Phó Chính ủy Quân khu 3, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố; ông Bùi Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, cùng đại diện lãnh đạo Quân khu 3 và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và lãnh đạo địa phương trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị, chỉ đạo tổng duyệt chương trình phục vụ lễ viếng, truy điệu và an táng tại khu vực Mả Chìa.

Đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị (ảnh: Vĩnh Bảo)

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác rà soát các điều kiện tổ chức buổi lễ, từ bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, khu vực thực hiện nghi thức đến phương án phân công nhiệm vụ cho từng lực lượng. Nội dung chương trình cũng được tổng duyệt nhằm kiểm tra trình tự điều hành, sự phối hợp giữa các đơn vị, bảo đảm các khâu triển khai thống nhất, chặt chẽ và đúng kế hoạch.

Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng (ảnh Vĩnh Bảo)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Khúc Thành Dư ghi nhận sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trong công tác chuẩn bị. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, rà soát kỹ từng nội dung, từng khâu tổ chức; bảo đảm việc điều hành thống nhất, nhịp nhàng, đúng trình tự và nghi thức.

Thiếu tướng Khúc Thành Dư lưu ý các lực lượng phải nắm chắc nhiệm vụ được giao, chủ động xử lý những tình huống phát sinh, không để xảy ra sai sót trong quá trình tổ chức. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho đại biểu, lực lượng làm nhiệm vụ và nhân dân tham dự cần được đặc biệt chú trọng. Các nghi thức viếng, truy điệu và an táng phải được thực hiện chu đáo, trang nghiêm, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các liệt sĩ và đồng bào tử nạn.

Cùng với đó, Phó chủ tịch Đào Trọng Đức đề nghị xã Vĩnh Bảo và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung cao độ cho những phần việc còn lại, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi trách nhiệm cao nhất. Từng nhiệm vụ cần được rà soát cụ thể về tiến độ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương, cơ quan quân sự, công an và các đơn vị phục vụ để hoàn thiện đồng bộ các điều kiện tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý địa phương chuẩn bị chu đáo công tác đón tiếp đại biểu, bố trí hợp lý khu vực tổ chức nghi lễ, bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan, an ninh trật tự và an toàn giao thông. Những nội dung còn hạn chế qua tổng duyệt phải được kịp thời khắc phục, không để xảy ra tình trạng bị động khi buổi lễ chính thức diễn ra.

Trước đó, từ ngày 26/9 đến ngày 5/10, các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm, khai quật trên diện tích khoảng 250m² tại khu vực Mả Chìa, phát hiện và quy tập 56 hài cốt, gồm 40 hài cốt nằm trong các tiểu quách và 16 hài cốt được phát hiện trong đất. Toàn bộ hài cốt đã được di chuyển, bảo quản tại nhà tang lễ Chùa Đáy để phục vụ các nghi lễ theo kế hoạch.

Lễ viếng, truy điệu và an táng tại Mả Chìa không chỉ là hoạt động tưởng niệm, tri ân những người đã hy sinh, mất đi trong chiến tranh mà còn thể hiện trách nhiệm của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân trong công tác tìm kiếm, quy tập, chăm lo nơi an nghỉ cho người đã khuất.

Theo kế hoạch, buổi lễ sẽ chính thức diễn ra vào 8h ngày 15/10/2026 tại khu vực Mả Chìa, xã Vĩnh Bảo. Việc kiểm tra, tổng duyệt lần này nhằm tiếp tục hoàn thiện các khâu tổ chức, bảo đảm buổi lễ diễn ra trang nghiêm, chu đáo, an toàn và đúng kế hoạch; qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong các thế hệ hôm nay và mai sau.