Chờ 6 năm 'săn' ảnh tia sét đánh trúng đỉnh Landmark 81

Bức ảnh ghi lại cảnh tia sét giáng thẳng xuống đỉnh Landmark 81 của Lê Đình Chương (46 tuổi, phường Tân Bình, TP.HCM) đang thu hút hơn 6.000 lượt tương tác trên mạng xã hội và được chia sẻ trong nhiều hội, nhóm nhiếp ảnh.

Kể với Tri Thức - Znews, tác giả cho biết khoảnh khắc được chụp tối ngày 8/10, thời điểm thành phố vừa tạm dứt cơn mưa, phía trên tòa nhà cao nhất Việt Nam xuất hiện một khối mây đen lớn, kèm tiếng sấm sét liên tục.

Bức ảnh tia sét giáng xuống Landmark 81 chụp tối ngày 8/10. Ảnh: Lê Đình Chương.

Thời điểm đó, anh đã mang máy ảnh và chân máy lên sân thượng tòa nhà VP Long Mã cao 10 tầng trên đường Cộng Hòa (phường Tân Bình) và cài sẵn thông số. Sau 10 phút chờ đợi, một tia sét sáng rực đi thẳng từ nền trời tối và dừng lại trên đỉnh Landmark 81.

"Khoảnh khắc này chỉ diễn ra vài giây, nhưng tôi đã chờ suốt 6 năm, đứng đúng vị trí này mới bắt được. Cảm giác vỡ òa", Chương nói.

Thiết bị được anh lựa chọn để "săn" sấm sét năm nay là máy ảnh Olympus Om1 với chức năng livecom và ống kính 40-150 mm Pro. Thông thường, những bức ảnh sấm sét như mong muốn được chụp trong khoảng một giờ.

Tác giả cho biết thêm việc chụp được tia sét không đơn thuần dựa vào may mắn. Người chụp phải liên tục theo dõi thời tiết, hướng di chuyển của mây dông, đoán hướng có sét và chọn vị trí đặt máy phù hợp. Dù vậy, yếu tố bất ngờ vẫn tồn tại, bởi có thể xác định được khu vực sét dễ xuất hiện, nhưng khó biết chính xác vị trí sét đánh.

Đam mê chụp ảnh của Đình Chương bắt đầu từ năm 2018. Anh thường ghi lại khoảnh khắc máy bay cất cánh, hoàng hôn và sấm sét.

"Với tôi, mỗi tia sét đều tạo ra những khoảnh khắc khác nhau khiến bầu trời vừa đẹp đẽ vừa dữ dội", anh bày tỏ.

Những bức ảnh sấm sét tại TP.HCM được tác giả chụp trong ngày 30/9-8/10.

Những ngày đầu tháng 10, TP.HCM và khu vực Nam Bộ trải qua chuỗi ngày mưa dông diện rộng kết hợp với triều cường dâng cao gây ngập úng. Trong 2 ngày 30/9 và 1/10, có 3.810 tia sét được ghi nhận tại TP.HCM, trong đó 2.000 tia đánh xuống mặt đất.

Riêng ngày 8/10 vừa qua, TP.HCM có nơi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to vào giờ tan tầm và tối.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ đêm ngày 14/10 đến ngày 23/10, TP.HCM tiếp tục có mưa rào và dông, có nơi mưa to, cần đề phòng sét, gió giật mạnh và nguy cơ ngập tại các khu vực trũng.

Tuy nhiên, theo cơ quan khí tượng, mùa mưa tại Nam Bộ dự kiến kết thúc trong 15 ngày đầu tháng 11, sớm hơn trung bình nhiều năm khoảng 10-20 ngày. TP.HCM được dự báo là một trong những địa phương có lượng mưa thiếu hụt nhiều nhất.

Cơn mưa kéo dài từ chiều tối đến đêm ngày 7/10 khiến nhiều tuyến đường ở phường Thông Tây Hội, Sài Gòn, Bình Thạnh ngập úng. Ảnh: Duy Hiệu.