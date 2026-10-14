Báo cáo tóm tắt kết quả 9 tháng đầu năm của ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày 14/10, sau thời gian ngắn làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Phú Thọ Khóa XX đã hoàn thành chương trình đề ra, thông qua 9 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.