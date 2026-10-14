Lãnh đạo Mặt trận thành phố thăm, chúc mừng Văn phòng Thành ủy và Ban Tổ chức Thành ủy

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan (thứ năm, từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Văn phòng Thành ủy nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10). Ảnh: THÁI CƯỜNG

Thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động hai cơ quan qua các thời kỳ.

Ghi nhận vai trò nòng cốt của hai đơn vị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan nhấn mạnh, thời gian qua, đặc biệt là giai đoạn từ tháng 7/2025 đến nay, Ban Tổ chức Thành ủy và Văn phòng Thành ủy đã gánh vác khối lượng công việc lớn với tính chất phức tạp. Nổi bật là vai trò tham mưu, phối hợp phục vụ Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác sáp nhập đơn vị hành chính; vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; chuẩn bị đại hội Đảng các cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan (thứ năm, từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức Thành ủy nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10). Ảnh: THÁI CƯỜNG

Đối với khối Mặt trận và các đoàn thể thành phố, hai cơ quan luôn quan tâm, hướng dẫn sâu sát về chuyên môn, nghiệp vụ; đặc biệt là hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn đầu thành lập mô hình Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể, cũng như tiếp nhận chức năng công tác dân vận và các hội quần chúng.

Dịp này, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, công chức Ban Tổ chức Thành ủy và Văn phòng Thành ủy tiếp tục đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.