Khi nào miền Bắc chuyển mưa lạnh?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 14/10 đến ngày 16/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi vào ban đêm, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ.

Xu hướng thời tiết này tiếp tục duy trì trong giai đoạn từ đêm 16/10 đến ngày 24/10. Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ban ngày trời nắng. Như vậy, trong khoảng thời gian dự báo đến ngày 24/10, chưa ghi nhận tín hiệu về một đợt mưa diện rộng hoặc không khí lạnh.

Miền Bắc chưa có dấu hiệu của không khí lạnh kèm mưa trong 10 ngày tới. Ảnh: Tuấn Anh

Theo một số mô hình dự báo quốc tế hiện tại, phải đến khoảng ngày 25/10 mới có thể xuất hiện một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc, giúp "kéo" nhiệt độ xuống đáng kể. Tuy nhiên, đây vẫn là dự báo khá xa, độ chính xác mà không khí lạnh về, cũng như cường độ và mức giảm nhiệt đều chưa chắc chắn.

Trái ngược với miền Bắc, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa rào và dông vài nơi; từ khoảng ngày 20-21/10, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khoảng ngày 17-22/10 có mưa rào và dông rải rác, riêng khoảng ngày 20-22/10, cục bộ có nơi mưa to. Khánh Hòa cũng nằm trong khu vực có mưa rào và dông rải rác trong giai đoạn này.

Ở Nam Bộ và Lâm Đồng, mưa rào và dông rải rác tập trung vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong ngày hôm nay (14/10), khu vực Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 14/10 có nơi trên 40mm như trạm: Văn phòng thường trực phường Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi) 51.4mm, Tân Phú (Vĩnh Long) 42.4mm, …

Dự báo chiều tối và đêm 14/10, khu vực Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10- 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Chiều tối và tối 14/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-25mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 14/10 đến ngày 16/10

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ.

Khu vực Tp. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm 14/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Bộ và Lâm Đồng: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 16/10 đến ngày 24/10

Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế: có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng ngày 20-21/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: khoảng ngày 17-22/10 có mưa rào và dông rải rác, riêng khoảng ngày 20-22/10 cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.