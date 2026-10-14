Lâm Đồng: Công an cùng người dân dọn bùn đất tràn xuống tỉnh lộ 682 sau trận mưa lớn

Sau trận mưa lớn, đất, bùn từ các tuyến đường nhánh và khu dân cư tràn xuống tỉnh lộ 682, đoạn qua địa bàn xã Đắk Song, tỉnh Lâm Đồng, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Lực lượng công an và người dân dọn bùn đất tại điểm giao giữa đường nhánh và tỉnh lộ 682, bảo đảm an toàn giao thông. (Ảnh: CALĐ)

Ngay khi phát hiện sự việc, Công an xã Đắk Song đã có mặt tại khu vực bị ảnh hưởng, phối hợp với người dân tổ chức khơi thông cống rãnh, thu gom đất, bùn tràn ra mặt đường.

Cán bộ, chiến sĩ công an cùng người dân trực tiếp dọn dẹp, xử lý các vị trí bị bùn đất bồi lấp, góp phần khôi phục mặt đường thông thoáng, tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông an toàn.

Hoạt động này không chỉ góp phần khắc phục ảnh hưởng của mưa lớn mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp giữa lực lượng công an cơ sở và người dân trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Trong mùa mưa, Công an xã Đắk Song tiếp tục tăng cường nắm tình hình, chủ động phát hiện các vị trí có nguy cơ sạt lở, bùn đất tràn xuống đường để kịp thời phối hợp xử lý, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Đồng thời, người dân được khuyến cáo chú ý quan sát, giảm tốc độ khi lưu thông qua những đoạn đường trơn trượt, khu vực có nguy cơ đất đá tràn xuống mặt đường, nhất là trong và sau các trận mưa lớn.