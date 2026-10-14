Xe tải kéo lê xe máy gần 80m, một người tử vong

Thời điểm trên, xe tải BS: 29H-763.00 lưu thông theo hướng Bắc – Nam, khi đến địa điểm trên đã va chạm với xe máy BS: 86B1-033.79 do một người đàn ông điều khiển, xe máy bị kéo lê khoảng 80m.

Tại hiện trường, xe máy nằm phía trước bánh phải, ở phần đầu xe tải. Mặt đường nhựa có một vết cày kéo dài phía sau xe tải. Người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Công an xã Hồng Sơn đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn