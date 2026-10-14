Cục Bảo vệ an ninh Quân đội tập huấn công tác bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng

Tham gia tập huấn có chỉ huy, cán bộ ngành bảo vệ an ninh trong toàn quân. Nội dung tập huấn tập trung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cơ bản về công tác bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; phổ biến những điểm mới trong các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng liên quan đến lĩnh vực này và công tác bảo đảm an ninh mạng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, chất lượng, hiệu quả triển khai nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tá Đỗ Quyết Khoa, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội phát biểu khai mạc tập huấn công tác bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng.

Các đại biểu dự khai mạc tập huấn.

Hội nghị tập trung nghiên cứu, trao đổi các chuyên đề: Những điểm mới trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh mạng và định hướng trọng tâm thời gian tới; hoạt động phá hoại tư tưởng, văn hóa của các đối tượng trong nội địa và những vấn đề đặt ra đối với công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn; công tác quản lý trong lĩnh vực in ấn, xuất bản, báo chí gắn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nhận diện hoạt động lợi dụng báo chí, truyền thông, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục và đào tạo để chống phá trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, qua đó xác định những vấn đề đặt ra đối với cơ quan an ninh trong tình hình mới...

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Các đại biểu cùng cán bộ tham gia tập huấn.

Phát biểu khai mạc tập huấn, Đại tá Đỗ Quyết Khoa nhấn mạnh: Bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng trong Quân đội là một mặt hoạt động nghiệp vụ cơ bản của công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong Quân đội; yêu cầu Ban tổ chức phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức tập huấn đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; cùng với đơn vị đăng cai bảo đảm chu đáo cơ sở vật chất, nơi ăn, ở cho học viên.

Cán bộ tham gia tập huấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ nội dung các chuyên đề; tích cực trao đổi, thảo luận, làm rõ những vấn đề thực tiễn đặt ra, vận dụng linh hoạt, hiệu quả vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của Trung tâm Tập huấn nghiệp vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.