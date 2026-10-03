Giờ học sinh động hơn cho trẻ

Toàn tỉnh hiện có 155 trường mầm non (125 trường công lập, 30 trường tư thục) và 207 cơ sở GDMN độc lập. Mạng lưới này cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trên địa bàn.

Thời gian qua, cùng với việc nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, ngành giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) tỉnh đã quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục tại các cơ sở GDMN.

Đối với giáo dục STEAM, các trường đã từng bước tiếp cận, vận dụng linh hoạt vào thực hiện chương trình GDMN, phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm phát triển của trẻ. Giáo viên cũng chủ động đổi mới trong xây dựng môi trường, thiết kế và tổ chức các hoạt động theo hướng tăng cường trải nghiệm, khám phá.

Ứng dụng công nghệ số tại các cơ sở giáo dục mầm non góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ - Ảnh: L.M

Việc ứng dụng công nghệ, học liệu số giúp giáo viên có thêm nguồn tài nguyên, ý tưởng và phương tiện để tổ chức các hoạt động giáo dục sinh động, hấp dẫn hơn. Thông qua các hoạt động STEAM, trẻ không chỉ được tiếp cận những kiến thức ban đầu về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học mà còn được phát huy tính chủ động, khả năng tư duy, sáng tạo, giao tiếp, hợp tác và giải quyết vấn đề.

Trường mầm non Nam Lý (phường Đồng Hới) hiện có 33 nhóm, lớp với gần 1.009 trẻ và 102 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Quy mô trường được mở rộng, đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác điều hành, phối hợp và tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Hiệu trưởng Trường mầm non Nam Lý Nguyễn Thị Hằng cho biết: “Chúng tôi xác định nâng cao năng lực số cho giáo viên là một trong những nội dung quan trọng để hỗ trợ đổi mới phương pháp giáo dục, trong đó có giáo dục STEAM. Giáo viên được khuyến khích khai thác học liệu số, hình ảnh, video và các công cụ công nghệ phù hợp để xây dựng kế hoạch, thiết kế tình huống và tổ chức hoạt động.

Đặc biệt, sau sáp nhập, nhà trường chú trọng chia sẻ học liệu và kinh nghiệm chuyên môn giữa các cơ sở. Những kế hoạch, hình ảnh, sản phẩm STEAM hoặc cách làm hiệu quả được chia sẻ, lan tỏa để giáo viên cùng tham khảo, điều chỉnh và áp dụng”.

Thời gian qua, nhiều cơ sở GDMN trên địa bàn tỉnh đã có sự chủ động, sáng tạo trong đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục, từng bước tiếp cận và vận dụng giáo dục STEAM phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và đặc điểm lứa tuổi mầm non. Điển hình như: Trường mầm non Hoa Hồng (phường Đồng Hới), Trường mầm non Đồng Sơn 2 (phường Đồng Sơn), Trường mầm non Đồng Thuận (phường Đồng Thuận)...

Có thể khẳng định, CĐS đang ngày càng có vai trò quan trọng trong đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Riêng đối với GDMN, CĐS trước hết phải hướng tới đổi mới quản trị, hỗ trợ đội ngũ và nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, lấy sự phát triển toàn diện của trẻ làm mục tiêu.

Đối với giáo dục STEAM, công nghệ số, trong đó có các công cụ trí tuệ nhân tạo, nếu được khai thác phù hợp sẽ hỗ trợ giáo viên trong việc tìm kiếm ý tưởng, thiết kế hoạt động, xây dựng hình ảnh, câu chuyện, tình huống giáo dục và phát triển nguồn học liệu phong phú. Tuy nhiên, công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ; cốt lõi vẫn là năng lực của giáo viên trong việc thiết kế môi trường và tổ chức hoạt động để trẻ thực sự được trải nghiệm, khám phá và sáng tạo.

Ông Nguyễn Văn Thông, Trưởng phòng GDMN, Sở GD-ĐT cho biết, thời gian qua, sở đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nâng cao năng lực CĐS cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác các công cụ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tổ chức các hoạt động giáo dục STEAM. Sở chỉ đạo các cơ sở GDMN tiếp tục đổi mới phương pháp, xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, chia sẻ học liệu, sáng kiến và những cách làm hiệu quả giữa các đơn vị.

Sở GD-ĐT sẽ tiếp tục chú trọng bồi dưỡng năng lực số, năng lực ứng dụng AI và tổ chức giáo dục STEAM cho cán bộ quản lý, giáo viên; khuyến khích xây dựng, khai thác và chia sẻ nguồn học liệu số; tổ chức các chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn để giáo viên được trao đổi, thực hành và chia sẻ kinh nghiệm.

Cùng với đó, ngành sẽ tiếp tục quan tâm đến hạ tầng, trang thiết bị, cơ sở dữ liệu và an toàn thông tin; lựa chọn những mô hình, giải pháp phù hợp, hiệu quả để chia sẻ và nhân rộng. Việc ứng dụng công nghệ và AI phải bảo đảm an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư và hình ảnh của trẻ.

Ông Nguyễn Văn Thông khẳng định: “Mục tiêu cuối cùng của CĐS không phải là sử dụng được bao nhiêu phần mềm hay thiết bị công nghệ, mà là công nghệ có thực sự hỗ trợ cán bộ quản lý, giảm áp lực cho giáo viên và góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ hay không. Đây cũng là định hướng mà ngành GD-ĐT tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục tập trung trong thời gian tới”.