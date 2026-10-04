Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên

Quang cảnh buổi gặp gỡ Chào Tân sinh viên diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Ngày 3/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary phối hợp Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp Hungary.

Chương trình là dịp để Đại sứ quán gặp gỡ các tân sinh viên, cung cấp những thông tin thiết thực về môi trường học tập, sinh hoạt và các quy định cần lưu ý; đồng thời tạo điều kiện để các bạn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Hungary.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái chúc mừng các tân sinh viên khóa 2026-2027, mong các bạn trẻ nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập quốc tế, chủ động học tập, nghiên cứu, rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và cuộc sống.

Đại sứ Bùi Lê Thái nhấn mạnh, bên cạnh việc tiếp thu kiến thức chuyên môn, sinh viên và nghiên cứu sinh cần tận dụng thời gian học tập tại Hungary để chủ động xây dựng mạng lưới quan hệ với các thầy cô, giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia và các cơ sở nghiên cứu trong lĩnh vực mình theo học. Đặc biệt, đối với những ngành khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao mà Việt Nam đang có nhu cầu phát triển mạnh, những mối liên hệ này sẽ là nguồn lực quý báu cho hợp tác, chuyển giao tri thức và kết nối giữa Việt Nam với Hungary trong tương lai.

Đại sứ Bùi Lê Thái chụp ảnh kỷ niệm với các tân sinh viên. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Đại sứ mong muốn, sau khi hoàn thành chương trình học tập, nghiên cứu tại Hungary, các bạn trẻ sẽ trở về Việt Nam, mang theo những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và các mối quan hệ chuyên môn đã tích lũy được để vận dụng vào thực tiễn, đóng góp thiết thực cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Bên cạnh việc phấn đấu đạt kết quả tốt trong học tập, Đại sứ mong muốn các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng, đặc biệt là các hoạt động do Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary và Đại sứ quán tổ chức. Qua đó, các bạn không chỉ có thêm cơ hội giao lưu, rèn luyện kỹ năng, mở rộng các mối quan hệ mà còn góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Hungary ngày càng đoàn kết, gắn bó, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Hungary và quốc tế.

Khẳng định Đại sứ quán luôn là “ngôi nhà chung” của cộng đồng người Việt Nam tại Hungary, Đại sứ Bùi Lê Thái cho biết, Đại sứ quán sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ và đồng hành cùng các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh trong học tập, nghiên cứu và đời sống,qua đó góp phần tạo điều kiện để các bạn yên tâm học tập, phát triển bản thân và đóng góp tích cực cho cộng đồng, cho đất nước.

Tại cuộc gặp, các tân sinh viên đã trao đổi những vấn đề quan tâm trong quá trình học tập và sinh sống tại Hungary, đồng thời giao lưu, kết nối với các thế hệ sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hungary. Chương trình góp phần tăng cường sự gắn kết giữa Đại sứ quán với cộng đồng sinh viên, nghiên cứu sinh, xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Hungary ngày càng đoàn kết, tích cực và hướng về quê hương, đất nước.