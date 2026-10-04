Tổ chức thành công Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Quang cảnh buổi lễ bế mạc trao giải kỳ thi. (Ảnh: BTC)

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức công bố kết quả của cuộc thi. Kỳ thi IOAA 2026 ghi danh 312 thí sinh tham dự đến từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Kết quả chung cuộc, với các phần thi cá nhân, 51 thí sinh đoạt Huy chương Vàng, 48 thí sinh đoạt Huy chương Bạc, 60 thí sinh đoạt Huy chương Đồng và 22 thí sinh được trao Giải Khuyến khích.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao các giải thưởng đặc biệt cho thí sinh có tổng điểm cao nhất, thí sinh có thành tích tốt nhất ở phần thi Lý thuyết và Thực hành, 1 nhóm 7 thí sinh chiến thắng cuộc thi Đồng đội và 5 đội chiến thắng cuộc thi Poster.

Toàn cảnh lễ bế mạc. (Ảnh: BTC)

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức IOAA 2026 Vũ Thu Hà đánh giá kỳ thi đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, với các nội dung chuyên môn được triển khai nghiêm túc, khách quan và công bằng. Trong gần 10 ngày, các thí sinh đã trải qua 4 phần thi gồm lý thuyết, đồng đội, quan sát bằng kính thiên văn, xử lý số liệu và thi tại nhà chiếu vũ trụ, đòi hỏi kiến thức vững vàng, tư duy độc lập, khả năng sáng tạo, kỹ năng thực hành và sự chính xác.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức IOAA 2026 Vũ Thu Hà tham dự lễ bế mạc và trao thưởng cho các thí sinh. (Ảnh: BTC)

Bà nhấn mạnh, IOAA 2026 không chỉ là dịp tôn vinh thành tích của những học sinh xuất sắc mà còn tạo cơ hội để học sinh Việt Nam và các nước giao lưu, học hỏi, phát triển năng lực và hình thành những mối quan hệ gắn bó từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Qua đó, kỳ thi góp phần cụ thể hóa định hướng phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong giáo dục, khoa học.

Theo bà, việc được lựa chọn tham dự IOAA đã là một dấu mốc đáng tự hào đối với mỗi thí sinh. Những trải nghiệm trong quá trình thi, kiến thức học được từ bạn bè và những giới hạn bản thân vượt qua sẽ trở thành hành trang cho chặng đường phía trước. Bà đồng thời ghi nhận sự đồng hành của các thầy giáo, cô giáo, nhà khoa học, gia đình và nhà trường trong quá trình giúp các em phát triển năng lực và nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học.

Tại lễ bế mạc, Tổng Thư ký Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế Natasa Dragovic ghi nhận về sự nỗ lực của nước chủ nhà Việt Nam để tạo nên một kỳ thi IOAA thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng và trải nghiệm khó quên cho tất cả các thí sinh.

Tổng Thư ký Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế Natasa Dragovic phát biểu tại buổi lễ. ﻿(Ảnh: BTC)

Bên cạnh chúc mừng những thí sinh đạt thành tích cao tại kỳ thi, bà Natasa Dragovic đồng thời nhấn mạnh, kết quả tại một kỳ thi là một dấu mốc trên hành trình khoa học của mỗi thí sinh. Theo bà, bên cạnh những tấm huy chương, tình bạn, sự kết nối và những mối quan hệ được hình thành qua IOAA mới là những giá trị có ý nghĩa lâu dài, có thể đồng hành cùng các em trên chặng đường phía trước. Bà mong các thí sinh tự hào về những nỗ lực của mình và tiếp tục theo đuổi hành trình khoa học, dù kết quả tại kỳ thi như thế nào.

Với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam có hai đội dự thi gồm 10 học sinh thì cả 10 em đoạt huy chương: 6 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc. Các học sinh đoạt huy chương đến từ các trường trung học phổ thông chuyên của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Phú Thọ và các trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Việt Nam tham dự 2 đội thi và đều đoạt huy chương. (Ảnh: BTC)

Thành tích này ghi nhận nỗ lực của các thí sinh Việt Nam tại sân chơi quốc tế về thiên văn và vật lý thiên văn, đồng thời góp thêm dấu ấn của nước chủ nhà tại kỳ thi năm nay. Kết quả này góp phần tạo động lực để tiếp tục quan tâm, đầu tư cho việc phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, đồng thời khuyến khích học sinh mạnh dạn tiếp cận những lĩnh vực khoa học mới, đòi hỏi tư duy và năng lực nghiên cứu chuyên sâu. Đây cũng là dịp để lan tỏa niềm say mê nghiên cứu thiên văn, vật lý thiên văn và các lĩnh vực STEM trong học sinh, qua đó góp phần hình thành nguồn nhân lực trẻ cho khoa học và công nghệ trong tương lai.

Không chỉ là nơi tranh tài về kiến thức và năng lực chuyên môn, IOAA 2026 còn cho thấy sức hút của khoa học đối với thế hệ trẻ và giá trị của những hoạt động giao lưu quốc tế trong việc kết nối học sinh giữa các quốc gia. Những tấm huy chương là sự ghi nhận cho nỗ lực của các thí sinh, nhưng có lẽ đáng giá hơn là những trải nghiệm, tình bạn và niềm say mê khoa học được hình thành trong suốt hành trình. IOAA 2026 khép lại tại Hà Nội nhưng những kết nối được tạo dựng trong kỳ thi và những cảm hứng khoa học được gieo từ đây sẽ còn tiếp tục trên hành trình của các thí sinh và trong những hoạt động hợp tác quốc tế tiếp theo.