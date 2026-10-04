Việt Nam giành 6 Huy chương Vàng Olympic Thiên văn quốc tế

10/10 học sinh Việt Nam đoạt huy chương

Chiều 4/10, Lễ Bế mạc và trao giải Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ 19 (IOAA 2026) đã diễn ra tại Đại học Phenikaa.

Học sinh Việt Nam tại Lễ Bế mạc.

Kỳ thi được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 25/9 đến ngày 5/10/2026, quy tụ hơn 300 thí sinh đến từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là kỳ thi Olympic khoa học quốc tế có quy mô lớn, yêu cầu chuyên môn cao trong lĩnh vực thiên văn và vật lý thiên văn dành cho học sinh trung học phổ thông.

Các thí sinh đã trải qua nhiều phần thi đầy thách thức, gồm: Lý thuyết, đồng đội, quan sát bằng kính thiên văn, xử lý số liệu và thi tại nhà chiếu vũ trụ.

Ban Tổ chức đã trao tổng cộng 51 Huy chương Vàng, 48 Huy chương Bạc, 60 Huy chương Đồng và 22 giải Khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh đó, các giải thưởng đặc biệt được trao cho 1 thí sinh có tổng điểm cao nhất, 1 thí sinh xuất sắc nhất phần thi lý thuyết, 1 thí sinh xuất sắc nhất phần thi thực hành, 1 nhóm chiến thắng cuộc thi đồng đội gồm 7 thí sinh và 5 đội chiến thắng cuộc thi poster.

Tại IOAA 2026, với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam có 2 đội tham dự gồm Đội Việt Nam 1 (đội chính thức) và Đội Việt Nam 2 (Guest Team), với tổng cộng 10 học sinh.

Kết quả, cả 10/10 học sinh Việt Nam đều xuất sắc đoạt huy chương. Toàn đoàn giành tổng cộng 6 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc. Trong đó, Đội Việt Nam 1 đạt 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc; Đội Việt Nam 2 đạt 4 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc.

Sáu thí sinh giành Huy chương Vàng gồm: Nguyễn Tuấn Kiệt (Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ); Lê Gia Hồng Minh (Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội); Lê Bá Tuấn Việt (Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); Lê Quang Trí (Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Quang Dũng và Mai Văn Khánh (đều là học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Trong số 4 thí sinh giành Huy chương Bạc, có 3 em là học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội, gồm Bùi Nguyễn Hồng Quân, Trần Minh Thái và Nguyễn Trường Chinh. Em Đinh Quang Dũng là học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Thành tích này là kết quả của quá trình tuyển chọn, tập huấn và bồi dưỡng nghiêm túc; sự nỗ lực của các học sinh, Ban huấn luyện cùng đội ngũ chuyên gia, giáo viên. Đồng thời, kết quả thể hiện sự phối hợp chuyên môn giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và các trường đại học trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

Mong các em bền bỉ theo đuổi con đường khoa học

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, nhấn mạnh phía sau mỗi thành tích là quá trình học tập bền bỉ, năng lực và quyết tâm vượt qua thử thách của các học sinh.

Các đại biểu tham dự Lễ Bế mạc.

Việc được lựa chọn tham dự IOAA đã là một dấu mốc đáng tự hào. Giá trị của kỳ thi không chỉ nằm ở kết quả, mà còn đến từ những trải nghiệm qua từng bài thi, những điều học được từ bạn bè và những giới hạn mà mỗi học sinh đã vượt qua.

“Mong các em giữ vững niềm tin, tiếp tục học hỏi và bền bỉ theo đuổi con đường khoa học mà mình yêu thích”, bà Vũ Thu Hà chia sẻ, đồng thời ghi nhận sự dìu dắt của các thầy cô giáo, nhà khoa học cũng như sự đồng hành của gia đình, nhà trường trong quá trình nuôi dưỡng đam mê, phát triển tài năng của học sinh.

Ở một góc độ khác, IOAA 2026 không chỉ là nơi tranh tài về kiến thức thiên văn và vật lý thiên văn mà còn tạo cơ hội để học sinh các quốc gia tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Trong những ngày có mặt tại Hà Nội, các học sinh quốc tế có dịp giao lưu, chia sẻ những nét đẹp của đất nước mình và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

“Chúng tôi mong các em mang theo những kỷ niệm đẹp về đất nước, con người Việt Nam và sẽ trở lại Hà Nội trong những dịp học tập, nghiên cứu, hợp tác sau này”, bà Vũ Thu Hà bày tỏ.

Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XX năm 2027 sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.