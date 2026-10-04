Những người âm thầm góp phần làm nên một kỳ IOAA 2026 trọn vẹn

Gần 300 nhân sự được huy động tham gia công tác tổ chức IOAA 2026. Ảnh: BTC

IOAA 2026 có sự tham dự của các đội tuyển đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 500 đại biểu quốc tế. Để hỗ trợ số lượng lớn đại biểu trong suốt kỳ thi, gần 300 nhân sự được huy động tham gia công tác tổ chức. Trong đó có 140 sinh viên tình nguyện trực tiếp đồng hành cùng các đoàn, 70 giáo viên tiếng Anh, 22 kỹ thuật viên khảo thí cùng đội ngũ công nghệ thông tin, lễ tân và phục vụ.

Đồng hành sát sao cùng thí sinh

Lần đầu tham gia hỗ trợ một sự kiện có quy mô quốc tế, sinh viên Nguyễn Thanh Hoa (Đại học Phenikaa) được phân công đồng hành cùng đoàn Cộng hòa Liên bang Đức gồm 5 thí sinh.

Công việc của Thanh Hoa bắt đầu từ gọi thí sinh dậy vào buổi sáng, đưa các em xuống căng tin, nhắc lịch hoạt động, hỗ trợ di chuyển đến các địa điểm theo chương trình và giải đáp những vấn đề phát sinh trong thời gian đoàn lưu trú.

Sinh viên Nguyễn Thanh Hoa, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học Phenikaa chụp hình lưu niệm cùng các thí sinh đoàn Cộng hòa Liên bang Đức. Ảnh: ND

Là sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, việc sinh hoạt và giao tiếp trực tiếp với các thí sinh quốc tế cũng mang lại cho Thanh Hoa một môi trường thực hành ngoại ngữ đặc biệt. Những cuộc trò chuyện hằng ngày giúp em bổ sung vốn từ, đồng thời học cách diễn đạt tự nhiên, rõ ràng để người nghe dễ hiểu.

Không dừng ở việc hỗ trợ theo lịch trình, tình nguyện viên còn là cầu nối giúp các thí sinh làm quen với môi trường sinh hoạt tại Việt Nam. Với đoàn Đức, Thanh Hoa có dịp giới thiệu một số nét văn hóa, ẩm thực Việt Nam. Nữ sinh ấn tượng với tinh thần thoải mái, không tạo áp lực của các thí sinh trong suốt thời gian tham dự kỳ thi.

Sau IOAA 2026, điều Thanh Hoa nhận được không chỉ là những kỷ niệm về lần đầu hỗ trợ một sự kiện quốc tế. Qua những tình huống giao tiếp hằng ngày, em nhận ra những điểm còn hạn chế trong cách diễn đạt và ứng xử của bản thân, từ đó có thêm động lực rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho công việc sau này.

Kết nối từ những công việc phía sau kỳ thi

Nếu Thanh Hoa trực tiếp đồng hành với thí sinh thì sinh viên Lê Mạnh Quân, Khoa Kinh tế, ngành Marketing, Đại học Phenikaa lại tham gia Tiểu ban Truyền thông của IOAA 2026 theo hình thức bán thời gian.

Công việc của Mạnh Quân là tiếp cận thí sinh và lãnh đội để phỏng vấn về trải nghiệm, cảm xúc, kết quả bài thi trước và sau mỗi cuộc thi; đồng thời ghi nhận đánh giá về cơ sở vật chất.

Các sinh viên tình nguyện thân thiết với thí sinh trong sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: BTC

Qua những cuộc phỏng vấn, Mạnh Quân có cơ hội tiếp xúc với nhiều đoàn khác nhau. Em đặc biệt ấn tượng với đoàn Uzbekistan gồm 3 thí sinh và 2 lãnh đội. Đây là lần đầu Uzbekistan tham dự IOAA và các thành viên trong đoàn đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả cuộc thi, với mong muốn góp phần thúc đẩy sự quan tâm, đầu tư cho lĩnh vực thiên văn học tại quê nhà.

Những câu chuyện phía sau mỗi đoàn giúp Mạnh Quân nhận ra IOAA không chỉ là cuộc thi về kiến thức thiên văn và vật lý thiên văn. Mỗi đội tuyển đến Hà Nội đều mang theo những kỳ vọng, nền tảng giáo dục và câu chuyện riêng.

Công việc tình nguyện cũng đặt ra không ít áp lực về thời gian. Vừa tham gia hỗ trợ kỳ thi, Quân vẫn phải bảo đảm việc học và thực hiện trách nhiệm lớp trưởng, trưởng nhóm. Sau mỗi buổi phỏng vấn hoặc hỗ trợ phiên dịch, em lại trở về nhà học bài, xử lý công việc của lớp. Có những ngày, Quân phải thức đến 1-2 giờ sáng để chuẩn bị cho buổi học hôm sau.

Đổi lại, em có thêm cơ hội sử dụng tiếng Anh trong môi trường thực tế. Quan trọng hơn, Quân được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và những góc nhìn khác nhau. Theo Quân, các thí sinh đến với IOAA đều có điểm chung là niềm đam mê thiên văn học và tinh thần cởi mở. Đây là nền tảng tạo nên môi trường giao tiếp thuận lợi, để những người trẻ có thể chia sẻ suy nghĩ, trải nghiệm và hiểu thêm về nhau.

Trong khi sinh viên tập trung hỗ trợ thí sinh, lực lượng giáo viên tình nguyện đảm nhận đồng hành cùng các lãnh đội và giáo viên quốc tế.

Tình nguyện viên - những người âm thầm hỗ trợ, góp phần tạo nên một IOAA thành công. Ảnh: BTC

Cô Nguyễn Phương Thảo, giáo viên ngoại ngữ Trường THCS Cầu Giấy, tham gia nhóm giáo viên hỗ trợ đoàn Hy Lạp gồm 2 giáo viên và 5 học sinh. Công việc của cô bắt đầu từ việc đón đoàn tại sân bay, đưa về nơi lưu trú, giới thiệu tham quan trường và hỗ trợ các giáo viên di chuyển giữa khách sạn với địa điểm họp trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Theo cô Phương Thảo, đồng hành cùng một kỳ thi quốc tế mang lại nhiều kết nối và trải nghiệm mới. Qua giao lưu với các giáo viên, bạn bè quốc tế, cô có thêm cơ hội hiểu về họ, đồng thời thể hiện sự thân thiện, hiếu khách của người Việt Nam.

Từ những công việc khác nhau, các nhóm tình nguyện viên cùng tạo nên một mạng lưới hỗ trợ xuyên suốt kỳ thi. Sinh viên trực tiếp đồng hành với thí sinh trong thời gian tham gia các phần thi và hoạt động tập trung; giáo viên hỗ trợ lãnh đội, giáo viên quốc tế trong việc di chuyển, sinh hoạt và các hoạt động liên quan.

Tại lễ bế mạc, Tiến sĩ Natasa Dragovic, Tổng Thư ký IOAA quốc tế bày tỏ sự biết ơn đối với các tình nguyện viên - những người âm thầm hỗ trợ để sự kiện diễn ra suôn sẻ, hướng dẫn thí sinh và lãnh đội phù hợp với từng tình huống. Sự đóng góp quý báu đó như sợi dây kết nối những người từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ lại gần nhau hơn.

Với tình nguyện viên, giá trị của gần 10 ngày đồng hành cùng IOAA 2026 không chỉ nằm ở việc hoàn thành một nhiệm vụ, mà còn là những cuộc gặp gỡ, trải nghiệm thực tế và bài học về giao tiếp, trách nhiệm, khả năng thích ứng - những điều khó có được chỉ từ giảng đường hay lớp học.