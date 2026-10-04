Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dự Lễ khánh thành ba công trình trường học tại Hà Nội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Thắng

Cùng dự có: Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; đại diện các sở, ngành, địa phương của TP. Hà Nội, cùng thầy, cô giáo và học sinh của các trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng bày tỏ xúc động khi được trở lại nơi từng gắn bó với những năm tháng tuổi thơ. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, đây không đơn thuần là một lễ khánh thành mà còn là sự trở về với thầy cô, bạn bè và những ký ức.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại điểm Trường THCS Trung Hòa. Ảnh: Phạm Thắng

Nhớ lại những năm tháng trước đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, dù điều kiện học tập còn thiếu thốn nhưng mỗi ngày đến trường vẫn là một ngày đầy ắp niềm vui bởi tình bạn, tình thầy trò và sự tận tâm của các thế hệ giáo viên. Theo thời gian, phường Yên Hòa nay đã trở thành một phần của đô thị năng động; những mái trường đơn sơ năm nào được thay thế bằng những ngôi trường khang trang, hiện đại. Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng khi các thế hệ học sinh hôm nay có điều kiện học tập tốt hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại điểm Trường THCS Trung Hòa. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự quan tâm, đầu tư của TP. Hà Nội và phường Yên Hòa đối với sự nghiệp giáo dục. Việc cùng khánh thành ba công trình trường học là sự cụ thể hóa chủ trương ưu tiên phát triển giáo dục, tạo điều kiện để học sinh được học tập trong môi trường an toàn, hiện đại và chất lượng hơn. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, sự thay đổi về cơ sở vật chất không chỉ góp phần nâng cao điều kiện dạy và học mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của chính quyền và xã hội đối với giáo dục.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng lãnh đạo TP. Hà Nội và các đại biểu cắt băng khánh thành Trường THCS Trung Hoà. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tặng hoa chúc mừng Trường THCS Trung Hoà. Ảnh: Phạm Thắng

Thầy cô và các học sinh Trường THCS Trung Hoà tặng bức tranh chân dung Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng quan trọng để phát triển đất nước. Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, yếu tố quyết định trước hết là nguồn lực con người và chất lượng thực chất của nền giáo dục.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng chứng kiến đại diện Ngân hàng Agribank trao tặng phòng học STEM cho Trường THCS Trung Hòa. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng lãnh đạo TP. Hà Nội và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Trường THCS Trung Hoà. Ảnh: Phạm Thắng

Dẫn lại Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tinh thần lấy người học làm trung tâm, nhà trường là nền tảng, nhà giáo là động lực quyết định. Theo đó, mọi chính sách phát triển giáo dục cần hướng tới sự tiến bộ, an toàn và tương lai của học sinh. “Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư, bồi đắp, nâng cao nguyên khí quốc gia, chính là đầu tư cho tương lai của dân tộc”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, Quốc hội đang tiếp tục nỗ lực hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để giáo dục và đào tạo phát triển, góp phần xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng trồng cây lưu niệm tại Trường THCS Trung Hoà. Ảnh: Phạm Thắng

Gửi lời tri ân tới đội ngũ nhà giáo, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh chất lượng giáo dục và tâm huyết của thầy cô mới là điều làm nên sức sống bền vững của nhà trường. Trò chuyện cùng các em học sinh, Phó Chủ tịch Quốc hội lấy chính câu chuyện vươn lên từ mái trường của mình để động viên các em giữ vững ý chí, biến điều kiện học tập tốt hơn thành trách nhiệm và động lực để học tập chăm chỉ, sống tử tế, biết sẻ chia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng lãnh đạo TP. Hà Nội và các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Tiểu học Trung Hoà. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Trung Hoà. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng lưu ý, cơ sở vật chất hiện đại là điều kiện cần nhưng chưa phải yếu tố quyết định chất lượng giáo dục. Sức sống, uy tín và truyền thống của một ngôi trường được tạo dựng từ chất lượng giáo dục, đội ngũ nhà giáo và những thế hệ học sinh trưởng thành từ mái trường.

Thầy cô và các học sinh trường Tiểu học Trung Hoà trao bức tranh tặng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, nghề giáo là nghề đặc biệt. Người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn góp phần hình thành nhân cách, trao cho học sinh niềm tin và khơi dậy ước mơ, khát vọng. Vì vậy, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, cần tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo có tâm huyết, trách nhiệm, tri thức và năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng chứng kiến đại diện Ngân hàng Vietin trao tặng kinh phí xây dựng hệ thống phòng học STEM tại Trường Tiểu học Trung Hoà. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng lãnh đạo TP. Hà Nội và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Trường Tiểu học Trung Hoà. Ảnh: Phạm Thắng

Đối với các em học sinh, Phó Chủ tịch Quốc hội nhắn nhủ, điều kiện học tập tốt hơn cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn. Các em cần trân trọng sự quan tâm của gia đình, nhà trường và xã hội, biến những điều kiện thuận lợi đó thành động lực để học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước hoàn thiện bản thân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm hỏi cô giáo chủ nhiệm cũ khi còn học tại Trường Tiểu học Trung Hoà. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, kiểm tra cơ sở vật chất Trường Tiểu học Trung Hòa. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với truyền thống hiếu học, sự tâm huyết của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, sự đồng hành của phụ huynh và nỗ lực của học sinh, Trường Tiểu học Trung Hòa, Trường THCS Trung Hòa và Trường THPT Hoàng Quán Chi sẽ tiếp tục phát triển, trở thành những môi trường giáo dục an toàn, nhân văn, hiện đại và chất lượng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, kiểm tra cơ sở vật chất Trường Tiểu học Trung Hòa. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, kiểm tra cơ sở vật chất Trường Tiểu học Trung Hòa. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, kiểm tra cơ sở vật chất Trường Tiểu học Trung Hòa. Ảnh: Phạm Thắng

Nhân dịp này, hai ngân hàng là Agribank và VietinBank đã tài trợ kinh phí xây dựng các phòng học STEM cho Trường THCS Trung Hòa và Trường Tiểu học Trung Hòa. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng kỳ vọng những không gian sáng tạo này sẽ thắp lên niềm đam mê nghiên cứu khoa học, giúp học sinh sớm tiếp cận công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng trồng cây lưu niệm tại Trường Tiểu học Trung Hoà. Ảnh: Phạm Thắng

Dự án Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Trung Hòa được đầu tư xây dựng trên diện tích 7.432 m², quy mô công trình gồm 4 tầng nổi, 1 tầng hầm, 32 lớp học cùng hệ thống phòng hiệu bộ, phòng chức năng phụ trợ và các trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với tổng mức đầu tư 178,2 tỷ đồng. Dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Trung Hòa, dự án được đầu tư trên diện tích 7.486 m², quy mô công trình gồm 4 tầng nổi, 1 tầng hầm, 30 lớp học cùng hệ thống phòng hiệu bộ, phòng chức năng, phụ trợ và các trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, với tổng mức đầu tư 151,3 tỷ đồng. Dự án Xây dựng trường THPT Hoàng Quán Chi được xây dựng trên diện tích 5.962 m², quy mô công trình gồm 4 tầng nổi, 1 tầng hầm, 15 lớp học cùng hệ thống phòng hiệu bộ, phòng chức năng, phụ trợ và các trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, với tổng mức đầu tư 183,5 tỷ đồng.