Mê như mê hò khoan Lệ Thủy

Người Quảng Bình cũ hầu như đều biết đến bài hát nổi tiếng “Quảng Bình quê ta ơi” của nhạc sĩ Hoàng Vân, ra đời cách đây hơn 60 năm, trong thời kháng chiến chống Mỹ. Đó là ca khúc tiêu biểu nhất viết về Quảng Bình, vượt ra khỏi khu vực “tỉnh ca” được người gần xa biết đến và yêu mến. Nhưng có một điều không phải ai cũng để ý, đó là bài ca này lấy chất liệu từ hò khoan Lệ Thủy, cộng hưởng tâm hồn với tài nghệ nhạc sĩ mà cho ra đời một ca khúc để đời.

Hò khoan Lệ Thủy luôn được kế thừa, vang mãi với thời gian - Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Dương Văn Bình, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Lệ Thủy, cho biết: “Hò khoan Lệ Thủy được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017. Địa phương rất quan tâm đến việc bảo tồn, phát huy di sản bằng nhiều hoạt động cụ thể như thành lập các câu lạc bộ hò khoan, đưa hò khoan vào giảng dạy ở trường học, tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ nhằm tôn vinh và lan tỏa hò khoan”.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Lý, ở thôn Đại Phong, xã Lệ Thủy, cho biết: “Tôi mê hò khoan Lệ Thủy lắm. Vì trong gia đình, cả cha tôi, o tôi đều là những người mê hò, hò giã gạo, hò đâm bắt tức là hò đối đáp. Năm 1960, khi mới 5 tuổi tôi đã dựa cột mà say sưa nghe người lớn hát hò, ước chi lớn lên mình cũng được như thế. Đến năm 12 tuổi tôi bắt đầu đi theo nghe ngóng, vỗ tay và học lỏm. 15 tuổi đã bắt đầu ca hát, thầy dạy chính là cha tôi-nghệ nhân dân gian Nguyễn Hữu Sào. Khi học khá thành thạo, tôi đi hát hò khoan rất say mê trong phong trào văn nghệ địa phương”.

Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là nét đẹp văn hóa độc đáo gắn liền với hò khoan Lệ Thủy - Ảnh: P.X.D

Thấy Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Lý say sưa trò chuyện, tôi cũng mạnh dạn hỏi: “Vậy khi có gia đình, con cái thì làm thế nào để thỏa mãn niềm say mê hát hò khoan?”. Bà vui vẻ chỉ ngay vào người chồng đang ngồi bên cạnh là nhạc công Ngô Lực, và đáp: “Thì đây, chính khi đi hội diễn, tôi gặp được ông là nhạc công cổ nhạc rồi nên duyên vợ chồng. Sau này, khi có con cái, mỗi lần tập luyện hay đi hội diễn. Nhờ có ông chung niềm mê hát, cảm thông với vợ nên tôi mới có thể theo đuổi hò khoan”. Bà Lý cho biết thêm: “Huyện Lệ Thủy trước đây cũng rất quan tâm, khi câu lạc bộ hò khoan được hình thành. Sau đó thì kinh phí tự túc là chủ yếu. Khi chùa Hoằng Phúc được xây mới, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ từ Hà Nội vào, nghe hò khoan Lệ Thủy, ông xúc động và tìm cách hỗ trợ cho các nghệ nhân. Đó cũng là cơ duyên với chúng tôi khi gặp được một người tâm huyết”.

Cả làng nói trạng

“Vĩnh Hoàng cả làng nói trạng!” là câu cửa miệng dân gian của vùng đất này từ bao đời nay.

Người dân ở đây quen với cách nói trạng, kể chuyện trạng Vĩnh Hoàng như thể cơm ăn nước uống, không khí hít thở hàng ngày. Vậy nên mới nói: Vĩnh Hoàng cả làng nói trạng! Điều đó làm nên sức sống lâu bền một chiếc nôi chuyện trạng nổi danh cả nước. Nổi tiếng đến mức được một nhà nghiên cứu như cố tiến sĩ Võ Xuân Trang từ hồi còn tỉnh Bình Trị Thiên so sánh với “làng trạng” trứ danh Gabrôvô của nước Bungaria.

Chuyện trạng Vĩnh Hoàng còn thu hút nhiều nhà nghiên cứu tìm hiểu và phản ánh những báu vật dân gian cổ truyền vẫn còn lưu giữ ở một vùng quê từng được mệnh danh là “Lũy thép Vĩnh Linh”.

Tranh minh họa chuyện trạng Vĩnh Hoàng của nghệ nhân Trần Hữu Chư - Ảnh: P.X.D

Cố nhà văn Xuân Đức, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Quảng Trị từng khẳng định, chuyện trạng hay nhờ vào hai yếu tố: Bản thân câu chuyện và tài nghệ người trình diễn. Cũng theo nhà văn Xuân Đức thì nói trạng dù có nét giống nhưng nếu để ý thì vẫn phân định được sự khác nhau so với nói khoác ở miền Bắc và nói dóc ở miền Nam. Nói khoác và nói dóc dù cũng dựa vào yếu tố phóng đại, nói quá lên so với hiện thực; còn nói trạng thì khác, nó bắt đầu từ thực tế cuộc sống, dù có phóng đại đến mấy vẫn có cái nhân hợp lý bắt nguồn từ hiện thực. Chính vì vậy nói trạng và chuyện trạng Vĩnh Hoàng dễ được chấp nhận hơn và đi vào cuộc sống dân gian từ xưa đến nay.

Về vùng quê này, chứng kiến những mái nhà ba, bốn thế hệ cùng nhau chung sống, cùng chia ngọt sẻ bùi qua bữa cơm sẽ cảm nhận đầy đủ hơn cuộc sống và môi trường sản sinh chuyện trạng. Chuyện trạng “sinh thành” từ con cá tràu mà nhiều nơi gọi là cá quả có mặt trong bữa ăn thường nhật hay từ chuyện “chè xeng đựng đụa” mà tiếng phổ thông gọi là “chè xanh đứng đũa”, rồi trái dưa Vĩnh Hoàng cũng khác thường như được nảy mầm từ mơ ước dân gian. Tất cả những điều tưởng chừng rất đỗi đời thường, không có gì quan trọng và to tát đã làm nên phong vị trạng Vĩnh Hoàng, bản lĩnh Vĩnh Hoàng không dễ gì có được. Ai có dịp chứng kiến hai vợ chồng Trần Đức Trí và Trần Thị Liệu kể chuyện trạng hay xem tranh minh họa chuyện trạng của lão nông Trần Hữu Chư cũng phải trầm trồ thán phục. Những câu chuyện như “Bắt cọp”, “Lỡ một buổi cày”, “Câu cá tràu”, “Ăn khoai phải đeo kính”… trở thành hành trang văn hóa dân gian thân thiết của mỗi người dân quê nơi đây.

Quảng Trị đang đứng trước không gian phát triển mới, và những di sản văn hóa dân gian sẽ có thêm cơ hội để bảo tồn và phát huy trong đời sống kinh tế-xã hội của quê hương.