Vào đúng 12h ngày 23/11, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 chính thức khai mạc tại khán đài đua ghe Ngo trên sông Maspero, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ.

Giải diễn ra trong hai ngày 23-24/11, quy tụ 84 đội với gần 6.900 huấn luyện viên, vận động viên đến từ TP Cần Thơ và tỉnh Cà Mau. Trong đó, 67 đội nam tranh tài ở cự ly 1.200m và 17 đội nữ thi đấu ở cự ly 1.000m. Đây là giải đua ghe Ngo có quy mô lớn nhất Nam Bộ. Đáng chú ý, số đội nữ tham gia tăng thêm 9 đội so với năm 2025.

Ngay khi hiệu lệnh xuất phát vang lên, hàng chục tay chèo trên mỗi chiếc ghe đồng loạt vung mái chèo, dồn sức đưa con thuyền lao về phía trước. Mặt sông Maspéro sôi động bởi những đường chèo liên hồi, nước tung trắng hai bên mạn ghe

Các đội liên tục bám đuổi, so kè từng nhịp chèo.

Trong tiếng còi và hiệu lệnh điều khiển của huấn luyện viên, hàng chục tay chèo phối hợp nhịp nhàng, đưa ghe Ngo hướng về phía trước.

Càng gần vạch đích, các vận động viên càng phải dồn sức, giữ nhịp chèo thật đều để duy trì tốc độ.

Trên bờ, hàng nghìn khán giả hồi hộp dõi theo từng chiếc ghe, tiếng reo hò vang cổ vũ

Khi gần về đích, đội chìm ghe Ngo của chùa Phnô Com Bốth ngay lập tức được lực lượng hỗ trợ

Với đồng bào Khmer, mỗi chiếc ghe xuống nước không chỉ mang theo khát vọng chiến thắng mà còn là niềm tự hào của cả ngôi chùa, phum sóc. Không đơn thuần là môn thể thao, đua ghe Ngo còn gắn liền với đời sống tín ngưỡng, tâm linh, thể hiện ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Chiếc ghe Ngo được đồng bào Khmer xem như vị thần bảo vệ sự bình yên, là biểu tượng của tình đoàn kết và sức mạnh thôn xóm.

Niềm vui khi về đích. Đua ghe Ngo là hoạt động hấp dẫn nhất trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc - trong ba lễ hội lớn của đồng bào Khmer Nam Bộ, bên cạnh Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây và lễ Sene Dolta.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, thời gian qua, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào Khmer. Thông qua chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026, đặc biệt là Giải đua ghe Ngo, địa phương mong muốn quảng bá đến người dân, du khách trong và ngoài nước hình ảnh Cần Thơ năng động, mến khách, nghĩa tình và giàu bản sắc.

Nguyễn Huế