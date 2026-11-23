Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, các sở, ban, ngành và đại biểu tham dự chương trình giao lưu dân vũ thể thao với chủ đề “Phụ nữ Cà Mau - rạng rỡ sắc màu văn hoá”.

Chương trình thu hút 12 đội đến từ Hội LHPN các xã, phường trong tỉnh tham gia. Với sự chuẩn bị công phu, các đội đã mang đến nhiều tiết mục dân vũ đặc sắc trên nền nhạc các ca khúc cách mạng, những giai điệu về quê hương, đất nước, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bản nhạc trẻ trung, sôi động. Mỗi tiết mục mang một màu sắc riêng, thể hiện sự tự tin, năng động và tinh thần đoàn kết của phụ nữ Cà Mau.

Bà Lê Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, phát biểu tại chương trình, mong muốn phong trào dân vũ thể thao tiếp tục được duy trì, nhân rộng, thu hút ngày càng nhiều hội viên phụ nữ tham gia.

Bà Lê Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, tặng hoa Ban Bình chọn và Tổ Thư ký chương trình.

Hội LHPN xã Sông Đốc trình diễn liên khúc “Đất nước trọn niềm vui - Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh” trong tà áo dài duyên dáng, lan toả tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về truyền thống dân tộc.

Hội LHPN phường Tân Thành (Đội 2) mang đến tiết mục “Tổ quốc gọi tên mình” với những động tác dân vũ khoẻ khoắn, thể hiện niềm tự hào dân tộc.

Trong trang phục áo bà ba truyền thống, Hội LHPN xã Vĩnh Hậu tái hiện hình ảnh người phụ nữ Việt Nam kiên cường qua tiết mục “Cô gái mở đường”.

Không chỉ tạo sân chơi để cán bộ, hội viên giao lưu, học hỏi, chương trình còn khuyến khích chị em duy trì thói quen rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ, góp phần xây dựng đời sống văn hoá và gia đình hạnh phúc. Đặc biệt, việc ứng dụng mã QR để bình chọn các tiết mục yêu thích cũng góp phần tăng tính tương tác, tạo không khí hào hứng cho chương trình.

Đại biểu và cổ động viên hào hứng bình chọn cho các đội thi thông qua mã QR, kết hợp nét đẹp văn hoá truyền thống với ứng dụng công nghệ số trong hoạt động giao lưu.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và các giải Khuyến khích cho những đội có phần trình diễn nổi bật. Trong đó, đội Hội LHPN xã Sông Đốc đoạt giải Nhất.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Ngọc Linh, trao giải Nhất cho đội Hội LHPN xã Sông Đốc.

Thông qua hoạt động, Hội LHPN tỉnh tiếp tục lan toả phong trào dân vũ thể thao, khuyến khích phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, rèn luyện sức khoẻ, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Cà Mau tự tin, năng động và giàu bản sắc văn hoá.

Ban Tổ chức cùng các đội tham gia chụp ảnh lưu niệm, khép lại chương trình giao lưu trong không khí vui tươi, đoàn kết, góp phần lan toả phong trào dân vũ và hình ảnh người phụ nữ Cà Mau năng động, tự tin.