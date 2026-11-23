Phụ nữ Cà Mau rạng rỡ sắc màu văn hoá qua những điệu dân vũ
Hoà trong không khí chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11), chiều 23/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình giao lưu dân vũ thể thao với chủ đề “Phụ nữ Cà Mau - rạng rỡ sắc màu văn hoá”. Tham dự chương trình có bà Lê Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ.
Chương trình thu hút 12 đội đến từ Hội LHPN các xã, phường trong tỉnh tham gia. Với sự chuẩn bị công phu, các đội đã mang đến nhiều tiết mục dân vũ đặc sắc trên nền nhạc các ca khúc cách mạng, những giai điệu về quê hương, đất nước, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bản nhạc trẻ trung, sôi động. Mỗi tiết mục mang một màu sắc riêng, thể hiện sự tự tin, năng động và tinh thần đoàn kết của phụ nữ Cà Mau.
Không chỉ tạo sân chơi để cán bộ, hội viên giao lưu, học hỏi, chương trình còn khuyến khích chị em duy trì thói quen rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ, góp phần xây dựng đời sống văn hoá và gia đình hạnh phúc. Đặc biệt, việc ứng dụng mã QR để bình chọn các tiết mục yêu thích cũng góp phần tăng tính tương tác, tạo không khí hào hứng cho chương trình.
Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và các giải Khuyến khích cho những đội có phần trình diễn nổi bật. Trong đó, đội Hội LHPN xã Sông Đốc đoạt giải Nhất.
Thông qua hoạt động, Hội LHPN tỉnh tiếp tục lan toả phong trào dân vũ thể thao, khuyến khích phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, rèn luyện sức khoẻ, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Cà Mau tự tin, năng động và giàu bản sắc văn hoá.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/phu-nu-ca-mau-rang-ro-sac-mau-van-hoa-qua-nhung-dieu-dan-vu-a134646.html