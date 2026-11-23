Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), chiều 23-11, UBND xã Cam Lâm tổ chức Hội thi “Sắc màu văn hóa ẩm thực Cam Lâm” năm 2026.

Ban tổ chức chấm điểm cho các đội thi.

Tham gia hội thi có 15 đội đến từ các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, trường học và các thôn trên địa bàn xã, mỗi đội gồm 6 thành viên.

Trong thời gian 1 giờ 30 phút, các đội trổ tài chế biến, nấu ăn, trang trí một bữa ăn gia đình (gồm 5 món, dành cho 10 người). Các đội đã mang đến hội thi những món ăn không chỉ đẹp về hình thức, màu sắc mà còn thấm đượm hương vị quê hương, tạo nên bức tranh văn hóa ẩm thực phong phú, sinh động.

Lãnh đạo xã Cam Lâm trao giải nhất cho đội Trường THCS Cam Lâm.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 9 giải khuyến khích cho các đội.

Hội thi là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời giới thiệu các món ăn đặc sắc, sản vật địa phương, quảng bá hình ảnh quê hương và con người Cam Lâm.