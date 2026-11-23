Không gian trải nghiệm tranh dân gian Đông Hồ thu hút sự quan tâm của các gia đình trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam tại Thanh Hóa.

Háo hức khám phá sắc màu tranh dân gian

Tại không gian trải nghiệm ở AEON MALL Thanh Hóa, khu vực dành cho hoạt động vẽ tranh dân gian Đông Hồ thu hút sự tham gia của nhiều em nhỏ. Trước những bức tranh được giới thiệu, các em chăm chú quan sát từng hình ảnh, lắng nghe hướng dẫn và hào hứng lựa chọn màu sắc để bắt đầu thực hiện.

Với nhiều bạn nhỏ, đây là dịp hiếm có để được trực tiếp tiếp xúc với tranh dân gian thay vì chỉ nhìn qua sách vở hay hình ảnh trên màn hình. Hoạt động không đòi hỏi các em phải có kỹ năng hội họa mà chủ yếu khuyến khích sự sáng tạo, khả năng quan sát và cảm nhận màu sắc.

Các em nhỏ chăm chú lựa chọn màu sắc, tự tay hoàn thiện những bức tranh dân gian Đông Hồ.

Em Minh Đức, 6 tuổi, ở phường Hạc Thành tham gia trải nghiệm chia sẻ: “Con thấy hoạt động này rất vui và thú vị. Con thích nhất là được tự tay tô màu cho bức tranh, được chọn những màu mình thích. Con mong muốn sẽ có thêm nhiều hoạt động như thế này để con được tìm hiểu và vẽ thêm nhiều bức tranh đẹp”.

Thay vì chỉ dành thời gian vui chơi, giải trí thông thường, các em có cơ hội thử sức với một hoạt động mang tính giáo dục, vừa được sáng tạo vừa tiếp nhận thêm những kiến thức về văn hóa truyền thống.

Gieo tình yêu văn hoá từ những trải nghiệm nhỏ

Tranh dân gian Đông Hồ là dòng tranh nổi tiếng của Việt Nam, có nguồn gốc từ làng Đông Hồ, nay thuộc phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tranh thường được in trên giấy điệp, sử dụng màu sắc được chế từ nguyên liệu tự nhiên, với nội dung phong phú, phản ánh đời sống sinh hoạt, phong tục, tập quán và những ước vọng bình dị của người Việt. Mỗi hình ảnh, đường nét đều mang những ý nghĩa riêng, thể hiện quan niệm về cuộc sống, gia đình và xã hội.

Hoạt động trải nghiệm góp phần giúp trẻ em hiểu hơn về nghệ thuật dân gian, nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống.

Tuy nhiên, với trẻ em ngày nay, những giá trị ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng tiếp cận nếu chỉ được giới thiệu qua những bài học lý thuyết. Bởi vậy, việc đưa tranh dân gian vào các hoạt động trải nghiệm trực tiếp tạo thêm cơ hội để các em tìm hiểu văn hóa bằng chính sự quan sát và thực hành của mình.

Trong quá trình tô màu, các em được làm quen với những hình ảnh đặc trưng, nhận biết cách thể hiện của tranh dân gian và nghe giới thiệu về ý nghĩa của từng bức tranh. Khi được tự tay hoàn thiện một tác phẩm, những kiến thức tưởng chừng xa lạ trở nên gần gũi, dễ nhớ hơn. Một bức tranh không chỉ là sản phẩm được tạo ra sau hoạt động mà còn là dịp để các em đặt câu hỏi, tìm hiểu và khám phá những câu chuyện phía sau hình ảnh dân gian.

Qua từng nét tô màu, các em nhỏ có cơ hội khám phá những hình ảnh gần gũi, ý nghĩa văn hóa được gửi gắm trong tranh dân gian Đông Hồ.

Em Mai Thanh Huyền, 5 tuổi, cho biết: “Con rất thích được vẽ tranh Đông Hồ vì có nhiều hình ảnh đẹp và màu sắc rất đặc biệt. Khi tự tay hoàn thành bức tranh, con cảm thấy rất vui. Con mong sẽ được tham gia thêm nhiều hoạt động như thế này để biết thêm nhiều điều về văn hóa Việt Nam”.

Với các bậc phụ huynh, việc đưa con tham gia những hoạt động như vậy cũng là một cách tạo môi trường để trẻ làm quen với văn hóa truyền thống từ sớm. Khi cùng con quan sát, tìm hiểu về từng bức tranh, cha mẹ có thể giải thích thêm về những hình ảnh quen thuộc trong đời sống người Việt, giúp trẻ hiểu rằng văn hóa dân tộc không phải điều gì xa xôi mà hiện diện trong chính những câu chuyện, hình ảnh gần gũi quanh mình.

Để trẻ thêm yêu văn hóa truyền thống, việc truyền đạt kiến thức cần đi cùng những hình thức trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi. Các hoạt động thực hành, sáng tạo, tương tác trực tiếp sẽ giúp trẻ chủ động khám phá, thay vì chỉ tiếp nhận thông tin một chiều. Đặc biệt, khi được tham gia cùng gia đình, bạn bè, mỗi trải nghiệm còn tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ, góp phần nuôi dưỡng sự quan tâm của trẻ đối với các giá trị văn hóa dân tộc.

Từ những nét màu đầu tiên trên bức tranh Đông Hồ, các em có thêm cơ hội khám phá một loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của Việt Nam. Những trải nghiệm tưởng chừng nhỏ bé ấy có thể trở thành điểm khởi đầu để trẻ tìm hiểu sâu hơn về văn hóa quê hương, đất nước, hình thành tình yêu và ý thức trân trọng những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.