Giữa đại ngàn Măng Đen (Quảng Ngãi), người dân vẫn gắn bó với những đồi cà phê xứ lạnh, vườn dược liệu và các giá trị văn hóa bản địa. Du lịch đang mở thêm hướng phát triển cho vùng đất này, nhưng để tiềm năng trở thành sinh kế bền vững, Măng Đen cần những bước chuyển về hạ tầng, dịch vụ và cơ hội việc làm cho cộng đồng.