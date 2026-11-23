Hành trình trở về của trống đồng Đông Sơn: Ý nghĩa thiêng liêng của ngoại giao văn hóa
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã tổ chức Lễ công bố trống đồng Đông Sơn được tiếp nhận, hồi hương từ Cộng hòa Pháp. Đây là dấu mốc đặc biệt khi một báu vật vô giá của dân tộc trở về đất mẹ sau hơn một thập kỷ lưu lạc nơi xứ người.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/hanh-trinh-tro-ve-cua-trong-dong-dong-son-y-nghia-thieng-lieng-cua-ngoai-giao-van-hoa.html