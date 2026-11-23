Hà Nội có nhiều lợi thế để phát triển du lịch từ dòng khách trung chuyển quốc tế qua Cảng hàng không Nội Bài. Đây không chỉ là cơ hội mở rộng thị trường khách, mà còn tạo dư địa kết nối hàng không với các giá trị văn hóa, dịch vụ và kinh tế đô thị, góp phần khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, nguồn lực du lịch của Thủ đô. Để lợi thế này trở thành động lực tăng trưởng thực chất, cần có cách tiếp cận đồng bộ, phù hợp với đặc thù thị trường và khả năng tổ chức khai thác.