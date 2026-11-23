Từ di sản văn hóa đến đại sân khấu tại Mỹ Đình
Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô dàn dựng, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” còn là cuộc hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ, nơi những giá trị văn hóa truyền thống được tiếp nối bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Từ những buổi tập luyện đến đêm tổng duyệt, các nghệ sĩ đang hoàn thiện những màn trình diễn đặc sắc, sẵn sàng mang đến cho khán giả một đêm hội văn hóa giàu cảm xúc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-di-san-van-hoa-den-dai-san-khau-tai-my-dinh-246261123190126323.htm