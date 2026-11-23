Các đại biểu tham dự cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo” lần thứ II - năm 2026. Ảnh: Minh Nhật

Tham dự cuộc thi có đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Hội đồng tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Gia Lai; các tác giả, nhóm tác giả có dự án, ý tưởng tham gia vòng chung kết cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Tác giả tự tin trình bày ý tưởng tham gia cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo” lần thứ II - năm 2026. Ảnh: Minh Nhật

Cuộc thi được chia thành 2 bảng: bảng A - Ý tưởng khởi nghiệp dành cho các cá nhân/nhóm có ý tưởng sáng tạo, bản vẽ, hoặc mô hình kinh doanh trên giấy, chưa có sản phẩm hoàn thiện hoặc chưa đăng ký kinh doanh

Bảng B - Sản phẩm thực tế/Doanh nghiệp khởi nghiệp, dành cho các dự án đã có sản phẩm mẫu đang thử nghiệm trên thị trường, hoặc các mô hình kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã/tổ hợp tác thanh niên đã được thành lập và hoạt động dưới 3 năm.

Ban tổ chức trao giải nhất bảng A cho nhóm tác giả đến từ Trường THPT Pleiku (trực thuộc Đoàn phường Pleiku). Ảnh: Minh Nhật

Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận được 30 hồ sơ tham gia dự thi của các tác giả, nhóm tác giả. Qua vòng sơ khảo, Ban tổ chức cuộc thi đã chọn 11 dự án, ý tưởng của các tác giả, nhóm tác giả đến từ: Đoàn trường Đại học Quy Nhơn, Đoàn phường Pleiku, Đoàn trường Cao đẳng Y tế Gia Lai, Trường Đại học FPT Quy Nhơn, Đoàn xã Ân Tường, Đoàn phường Quy Nhơn Nam vào vòng chung kết.

Ở vòng chung kết, các tác giả, nhóm tác giả trình bày về dự án, ý tưởng khởi nghiệp; đồng thời trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo.

Ban tổ chức trao giải nhất bảng B cho tác giả Nguyễn Giang Trí (Đoàn xã Ân Tường) với dự án “Gà xanh”. Ảnh: Minh Nhật

Kết quả, Ban tổ chức cuộc thi đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải triển vọng cho các tác giả, nhóm tác giả.

Trong đó, giải nhất bảng A được trao cho nhóm tác giả đến từ Trường THPT Pleiku (trực thuộc Đoàn phường Pleiku) với dự án, ý tưởng “Mộc Diệp - sản phẩm từ khuynh diệp Gia Lai”. Giải nhất bảng B được trao cho anh Nguyễn Giang Trí (Đoàn xã Ân Tường) với dự án “Gà xanh”.