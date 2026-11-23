Hà Quỳnh Như – nữ ca sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật "Tinh hoa Văn hoá Việt Nam – Hội tụ ba miền" do báo Thể thao và Văn hoá/Thông tấn xã Việt Nam tổ chức chiều 24/11 nhân Ngày Văn hoá Việt Nam – vừa được trao Bằng khen vì có những đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa năm 2026.

Chia sẻ về việc được Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao Bằng khen, Hà Quỳnh Như cho biết cô vui và xúc động khi những nỗ lực dành cho âm nhạc truyền thống được ghi nhận. Với nữ ca sĩ, đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là sự động viên trên con đường nghệ thuật. Cô ý thức rằng, khi lựa chọn gắn bó với di sản, người nghệ sĩ cần có trách nhiệm tìm hiểu, gìn giữ và tiếp nối những giá trị văn hóa được các thế hệ trước trao truyền.

Nữ ca sĩ trẻ Hà Quỳnh Như

Sinh năm 2004 tại Yên Thành, Nghệ An, Hà Quỳnh Như lớn lên trong môi trường dân ca xứ Nghệ. Năm 5 tuổi, cô đã có thể hát ca khúc Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh. Từ những sân khấu hội thi, hội diễn ở địa phương, cô dần được biết đến rộng rãi qua các cuộc thi âm nhạc. Năm 2017, Hà Quỳnh Như giành giải Ba chương trình Thần tượng tương lai. Một năm sau, cô trở thành Quán quân Giọng hát Việt nhí.

Sau dấu mốc này, Hà Quỳnh Như tiếp tục theo đuổi âm nhạc, không rời bỏ dân ca để chuyển sang những dòng nhạc thị trường. Hiện cô là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, được Tiến sĩ, ca sĩ Anh Thơ hướng dẫn trong quá trình học tập và rèn luyện chuyên môn.

Trong những năm qua, Hà Quỳnh Như tham gia nhiều chương trình nghệ thuật gắn với dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. Năm 2023, cô biểu diễn tiết mục Phụ tử tình thâm cùng NSND Hồng Lựu tại chương trình khai mạc Festival Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. Năm 2024, cô tham gia cầu truyền hình Nghệ An - Hà Tĩnh Đôi bờ Ví, Giặm, nhân kỷ niệm 10 năm dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh, đại diện thế hệ trẻ trong câu chuyện trao truyền di sản và thể hiện làn điệu Giận mà thương.

Tháng 5/2025, Hà Quỳnh Như được lựa chọn hát mở màn tại 3 chương trình nghệ thuật lớn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, gồm khai mạc Lễ hội Làng Sen 2025, chương trình Cất cánh - Tháng 5 ở lại của Đài Truyền hình Việt Nam và chương trình Người là Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình.

Cô cũng tham gia nhiều hoạt động quảng bá văn hóa ở các địa phương. Năm 2025, Hà Quỳnh Như góp mặt tại Lễ hội Hoa Ban và Festival Tinh hoa Tây Bắc - Điện Biên, biểu diễn những tác phẩm khai thác chất liệu văn hóa Thái, Hà Nhì. Năm 2026, cô tham gia khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò và chương trình Xuân qua miền Ví, Giặm.

Bên cạnh hoạt động trong nước, nữ ca sĩ từng biểu diễn trong chương trình Hương sắc Việt Nam, thuộc khuôn khổ Ngày Việt Nam tại Nhật Bản năm 2023, góp phần giới thiệu dân ca Ví, Giặm đến công chúng Nhật Bản. Tháng 7/2025, cô tiếp tục tham gia chương trình Bản trường ca hữu nghị Việt - Nga tại Moscow do Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tổ chức.

Một người đồng hành với Hà Quỳnh Như trong hành trình này là nghệ sĩ Lê Thanh Phong, Trưởng đoàn Nghệ thuật UNESCO Di sản Dân ca Xứ Nghệ tại Hà Nội. Mối duyên nghệ thuật giữa hai người bắt đầu từ khi Hà Quỳnh Như còn ở Nghệ An. Khi cô ra Hà Nội học tập, sự kết nối tiếp tục qua các hoạt động của Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm và Đoàn Nghệ thuật UNESCO Di sản Dân ca Xứ Nghệ tại Hà Nội. Cùng tham gia các chương trình biểu diễn, giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế, hai nghệ sĩ mong muốn đưa tiếng hát Ví, Giặm đến với đông đảo công chúng hơn.

Hà Quỳnh Như và nghệ sĩ Lê Thanh Phong

Không chỉ biểu diễn những làn điệu quen thuộc, Hà Quỳnh Như còn tìm cách đưa dân ca Ví, Giặm vào các sản phẩm âm nhạc mới. Tháng 3/2025, cô phát hành MV Điệu Ví Giặm là em, được xây dựng trên chất liệu Ví, Giặm. Đến tháng 11/2025, nữ ca sĩ ra mắt EP đầu tay Gấy Nghệ gồm 4 ca khúc, kết hợp dân ca xứ Nghệ với âm nhạc điện tử, rap và những cách phối khí hiện đại.

Trong thời gian tới, Hà Quỳnh Như muốn thử nghiệm những bản phối kết hợp âm nhạc điện tử, vũ đạo và phong cách thời trang đương đại, nhưng vẫn giữ được tinh thần và nét đặc trưng của dân ca xứ Nghệ. Cô mong muốn tìm được sự hài hòa giữa tình cảm của những khán giả đã yêu mến mình từ ngày thơ bé và mong muốn đổi mới của công chúng trẻ.

Từ cô bé 5 tuổi hát dân ca Nghệ Tĩnh đến nữ ca sĩ trẻ đang tìm kiếm cách thể hiện mới cho Ví, Giặm, Hà Quỳnh Như vẫn kiên trì với lựa chọn của mình. Bằng hoạt động biểu diễn, sáng tạo sản phẩm âm nhạc và chia sẻ các tiết mục trên không gian số, cô đang góp phần đưa dân ca xứ Nghệ đến gần hơn với những khán giả thuộc thế hệ mình.