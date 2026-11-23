Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo Tp.HCM viếng tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng.

Hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 tại Tp.HCM.

Tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ công lao to lớn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ, đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng.

Bí thư Thành ủy Tp.HCM Trần Lưu Quang dâng hương tưởng niệm.

Sau lễ dâng hương, đoàn đại biểu đã tham quan khuôn viên di tích, nghe thuyết minh và tìm hiểu về những dấu mốc lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của quân và dân Hóc Môn - Bà Điểm, đặc biệt là sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ và những hy sinh anh dũng tại Trường bắn Ngã Ba Giồng.

Tại đây, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các Anh hùng liệt sĩ-những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia "Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn" mang nhiều giá trị khác nhau về mặt lịch sử, văn hóa và quân sự.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác Trung ương và Tp.HCM đã đến tham dự Họp mặt Kỷ niệm 86 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, tại trụ sở HĐND, UBND xã Hóc Môn, nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của đồng bào và các chiến sĩ Nam Kỳ, đồng thời thể hiện sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hóc Môn đối với sự hy sinh cao cả của đồng bào và các chiến sĩ Nam Kỳ trong cuộc khởi nghĩa oanh liệt năm ấy.

Bà Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn đã phát biểu ôn lại truyền thống 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa.

Tại buổi họp mặt, bà Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn đã phát biểu ôn lại truyền thống 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, cùng nhìn lại chặng đường đấu tranh với ý chí kiên cường, lòng son sắt với Tổ quốc và tinh thần sẵn sàng đứng lên khi đất nước cần của các thế hệ cha ông.

Cách đây 86 năm, đêm 22 rạng sáng 23/11/1940, cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ đồng loạt tại nhiều tỉnh Nam Bộ. Dưới ngọn cờ cách mạng, quân và dân ta đã tiến công các đồn bốt, cơ quan của chính quyền thực dân, làm rung chuyển hệ thống cai trị của thực dân Pháp tại Nam Bộ.

Cuộc khởi nghĩa diễn ra trong bối cảnh phong trào cách mạng đang có những chuyển biến mạnh mẽ. Dù gặp nhiều khó khăn về lực lượng và điều kiện đấu tranh, tinh thần vùng lên giành độc lập của đồng bào, chiến sĩ Nam Bộ đã thể hiện lòng yêu nước, ý chí phản kháng và khát vọng tự do mãnh liệt.

Sau khi cuộc khởi nghĩa bị đàn áp, thực dân Pháp tiến hành những cuộc khủng bố, bắt bớ và xử tử nhiều cán bộ, chiến sĩ cách mạng. Hóc Môn là một trong những địa bàn chịu sự đàn áp khốc liệt. Những địa danh như Ngã Ba Giồng, Dinh Quận Hóc Môn trở thành chứng tích lịch sử về sự hy sinh của các chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước.

Dù không giành được thắng lợi trực tiếp, cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Cuộc đấu tranh góp phần khẳng định tinh thần quật cường của nhân dân Nam Bộ, hun đúc ý chí cách mạng và để lại những bài học kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Đảng - Nhà nước, lãnh đạo Tp.HCM đã trao những phần quà tri ân đến thân nhân cán bộ, chiến sĩ từng tham gia chiến dịch này nhằm thể hiện sự biết ơn vì những hy sinh, mất mát của họ.

Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm, Tp.HCM) là địa danh gắn liền với cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 và phong trào đấu tranh cách mạng của quân, dân Nam Bộ. Năm 1941, thực dân Pháp lập một trong ba trường bắn tại Hóc Môn ở khu vực này để đàn áp phong trào cách mạng. Nơi đây đã trở thành pháp trường, ghi dấu sự hy sinh của nhiều chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước, trong đó có Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương và Phan Đăng Lưu, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Hiện nay, trong khuôn viên di tích trưng bày nhiều tài liệu, hình ảnh và hiện vật lịch sử, tái hiện những con người, vùng đất gắn với cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ, góp phần lưu giữ ký ức lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Mỹ Hậu