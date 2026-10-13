Gieo những 'hạt giống đỏ' từ cơ sở

Lễ kết nạp đảng viên ở Đồn Biên phòng Lũng Cú. Ảnh: Xuân Hưng

Trưởng thành từ môi trường quân ngũ

Chủ trương ấy được cụ thể hóa bằng những cách làm phù hợp tại các đơn vị cơ sở. Tại Chi bộ 1, Đảng bộ Đồn Biên phòng Lũng Cú, trong không khí trang nghiêm của buổi lễ kết nạp Đảng, 4 chiến sĩ người dân tộc thiểu số: Lầu Mí Phừ, Vương Quốc Khánh, Bòng Văn Đoàn và Hạ Mí Lình lần lượt đọc lời tuyên thệ dưới Đảng kỳ, Quốc kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lời tuyên thệ được đọc rõ ràng, dứt khoát trong không khí trang nghiêm của buổi lễ. Với những người lính trẻ, khoảnh khắc được đứng trong hàng ngũ của Đảng không chỉ là niềm vui, niềm tự hào sau quá trình phấn đấu, rèn luyện mà còn đánh dấu bước chuyển về trách nhiệm. Từ đây, mỗi người phải tiếp tục giữ gìn phẩm chất, chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết với đồng đội, gần gũi với nhân dân và gương mẫu trong từng nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, Trung tá Hoàng Ngọc Tuấn, Bí thư Chi bộ 1, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Cú công bố Quyết định kết nạp đảng viên; đồng thời phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm và nhắc nhở các đảng viên mới tiếp tục giữ gìn phẩm chất, không ngừng học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú yêu cầu các đảng viên mới tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, gương mẫu trong công tác, sinh hoạt, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Buổi lễ kết nạp Đảng tại Đồn Biên phòng Lũng Cú khép lại trong niềm vui của những đảng viên trẻ và đồng đội. Nhưng với Lầu Mí Phừ, Vương Quốc Khánh, Bòng Văn Đoàn và Hạ Mí Lình, đó mới là điểm bắt đầu của một chặng đường mới với yêu cầu cao hơn. Từ đây, lời tuyên thệ dưới Đảng kỳ nơi cực Bắc Tổ quốc sẽ được cụ thể hóa bằng từng nhiệm vụ, từng việc làm. Chiến sĩ Lầu Mí Phừ chia sẻ: “Được đứng dưới Đảng kỳ, Quốc kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời tuyên thệ và chính thức trở thành đảng viên, tôi rất xúc động. Trong quá trình công tác, được cán bộ, đảng viên trong đơn vị hướng dẫn, giúp đỡ, tôi hiểu rằng, muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng thì phải thể hiện bằng việc làm hằng ngày. Từ nay, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ, giữ gìn hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng”.

Để có được khoảnh khắc ấy, 4 chiến sĩ: Lầu Mí Phừ, Vương Quốc Khánh, Bòng Văn Đoàn và Hạ Mí Lình phải trải qua quá trình được cấp ủy, chỉ huy đơn vị theo dõi, đánh giá từ những ngày đầu về đơn vị. Tại Đồn Biên phòng Lũng Cú, ngay khi tiếp nhận chiến sĩ mới, Đảng ủy đồn chú trọng phát hiện những đoàn viên có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tích cực trong học tập, công tác và các hoạt động tập thể. Những đoàn viên ưu tú sau khi được cử đi bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tiếp tục được phân công đảng viên chính thức kèm cặp, theo dõi, giúp đỡ. Việc bồi dưỡng được thực hiện gắn với nhiệm vụ hằng ngày. Qua từng phần việc, cán bộ, đảng viên có điều kiện đánh giá ý thức trách nhiệm, tinh thần tập thể, khả năng thực hiện nhiệm vụ và sự tiến bộ của từng quần chúng. Đoàn Thanh niên được tạo điều kiện tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua để đoàn viên có môi trường rèn luyện, thể hiện khả năng và từng bước hoàn thiện bản thân. Khi quần chúng đủ điều kiện, đơn vị hướng dẫn khai lý lịch, hoàn chỉnh hồ sơ, cử cán bộ về địa phương xác minh và thực hiện các thủ tục theo quy định trước khi xem xét, quyết định kết nạp. Quy trình ấy giúp công tác phát triển Đảng gắn với quá trình phấn đấu thực hiện của từng quần chúng, từ nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật đến kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Tạo nguồn đảng viên trẻ

Từ những trường hợp cụ thể ở cơ sở, có thể thấy việc phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn được Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang thực hiện thường xuyên, bài bản, nhất là đối với chiến sĩ người dân tộc thiểu số. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, lựa chọn quần chúng ưu tú từ lực lượng đoàn viên, chiến sĩ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt để bồi dưỡng, giúp đỡ. Đơn vị phối hợp với Trung tâm Chính trị các xã tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng; phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú. Công tác thẩm tra, xác minh và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục kết nạp Đảng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của Đảng và Quân đội.

Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng đảng viên mới. Ảnh: Xuân Minh

Giai đoạn 2021-2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang tổ chức 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 67 quần chúng ưu tú; phối hợp tổ chức 4 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 111 đảng viên mới; kết nạp Đảng 165 đồng chí, trong đó có nhiều chiến sĩ nghĩa vụ là người dân tộc thiểu số. Đơn vị cũng tạo điều kiện để chiến sĩ nghĩa vụ tham gia các lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước dành cho cán bộ chính quyền cấp cơ sở, qua đó giúp chiến sĩ có thêm kiến thức, rèn luyện bản lĩnh, tạo nguồn cán bộ cho địa phương sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Cùng với bồi dưỡng lý luận chính trị, các đơn vị chú trọng giao nhiệm vụ để chiến sĩ rèn luyện qua thực tiễn. Môi trường quân đội giúp chiến sĩ hình thành nền nếp, kỷ luật, phương pháp làm việc, tinh thần trách nhiệm, gần gũi với nhân dân, tạo nền tảng để khi trở về địa phương các chiến sĩ nghĩa vụ sẽ tích cực tham gia công tác, đóng góp cho cộng đồng.

Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú cho biết: “ Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang, công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên, nhất là đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ người dân tộc thiểu số, luôn được đơn vị quan tâm. Giai đoạn 2021-2026, Đảng bộ Đồn Biên phòng Lũng Cú đã kết nạp 16 đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ. Đây là những nhân tố được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, khi hoàn thành nghĩa vụ có thể tiếp tục tham gia công tác tại địa phương, góp phần bổ sung nguồn cán bộ trẻ ở địa bàn biên giới”.

Thực tế cho thấy, đa số đảng viên được kết nạp trong thời gian thực hiện nghĩa vụ tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang sau khi xuất ngũ đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm; gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Nhiều đồng chí được cấp ủy, chính quyền địa phương tín nhiệm giao đảm nhiệm các chức danh như Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã... Những “hạt giống đỏ” được phát hiện từ hàng ngũ chiến sĩ nghĩa vụ sẽ tiếp tục được rèn luyện trong thực tiễn. Khi trở về quê hương, hành trình ấy được nối dài bằng trách nhiệm của người đảng viên ở cơ sở. Từ biên giới, những hạt giống được gieo hôm nay có thể tiếp tục bén rễ trên chính mảnh đất nơi họ sinh ra, góp thêm nguồn lực trẻ cho công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương.