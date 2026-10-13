Đà Nẵng truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ tại Hội An

Dự lễ có Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; đại diện lãnh đạo Quân khu 5, Bộ CHQS thành phố cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ

Từ thông tin người dân cung cấp về các vị trí chôn cất tại nghĩa trang nhân dân thuộc tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi, lực lượng quy tập Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ban CHQS phường Hội An Đông tiến hành khảo sát, xác minh, tổ chức tìm kiếm.

Trong các ngày từ 2 đến 5.10, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ; trong đó, 9 phần mộ còn nhiều di vật như tăng, võng cùng các mẫu xương, răng.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; tiễn đưa các liệt sĩ về an nghỉ bên đồng đội.

Các hài cốt được an táng chu đáo, trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hội An

Kết quả quy tập tiếp tục khẳng định giá trị của nguồn tin do nhân dân cung cấp trong thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Sau lễ an táng, địa phương tiếp tục phối hợp quản lý hồ sơ, xác minh thông tin, phục vụ xác định danh tính, đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ.