Hơn 400 học viên được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý

Tham gia lớp tập huấn có hơn 400 học viên là những đồng chí được quy hoạch các chức danh cấp trưởng, phó các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các chức danh quy hoạch bí thư, phó bí thư đảng uỷ các xã, phường.

Hơn 400 học viên được được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

Trong 2 ngày (13 và 14-10), các học viên được nghiên cứu, bồi dưỡng 4 chuyên đề gồm: Một số nhận thức mới về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay; định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và công tác hoạch định, thực thi chính sách của cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng nền quản trị quốc gia minh bạch, hiện đại, trách nhiệm và hiệu quả - kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam; chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương hai cấp hiện nay.

PGS, TS Lưu Kiếm Thanh, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành Chính Quốc gia trao đổi chuyên đề về xây dựng nền quản trị quốc gia minh bạch, hiện đại.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật kiến thức mới về công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, tư duy quản trị hiện đại và kỹ năng lãnh đạo, điều hành; góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Qua đó, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.