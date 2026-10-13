Việt Nam thúc đẩy kết nối nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ASEAN

Cuộc họp lần thứ nhất Tiểu ban Công nghệ chuyên sâu và Công nghệ mới nổi. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Diễn ra trong giai đoạn đầu triển khai Kế hoạch hành động ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2035, Hội nghị tập trung cụ thể hóa các ưu tiên hợp tác, tăng cường kết nối năng lực nghiên cứu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong khu vực.

COSTI là cơ chế hợp tác cấp quan chức cao cấp của ASEAN trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, có chức năng hỗ trợ Hội nghị Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN (AMMSTI) triển khai các định hướng hợp tác khu vực.

Được tổ chức tại Furama Resort Đà Nẵng, COSTI-90 gồm bảy cuộc họp chính thức: các cuộc họp của năm tiểu ban chuyên môn, cuộc họp lần thứ 21 của Hội đồng tư vấn cho COSTI (BAC-21) và phiên toàn thể COSTI-90. Đây là kỳ họp đầu tiên của năm tiểu ban sau khi cơ cấu chuyên môn của COSTI được kiện toàn, tinh gọn từ chín tiểu ban, hướng tới nâng cao hiệu quả phối hợp và triển khai hợp tác.

Ngày 13/10, năm tiểu ban họp đồng thời, gồm: Hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Công nghệ chuyên sâu và mới nổi; Công nghệ sinh học và khoa học thực phẩm; Công nghệ vật liệu và năng lượng; Khoa học Trái đất, Đại dương và Vũ trụ.

Theo chương trình, cuộc họp BAC-21 diễn ra vào sáng 14/10. Phiên toàn thể COSTI-90 bắt đầu vào chiều cùng ngày và tiếp tục trong ngày 15/10.

Các đại biểu sẽ rà soát tiến độ thực hiện những kết luận của AMMSTI và triển khai Kế hoạch hành động ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2035 (APASTI 2026-2035); xem xét các sáng kiến, nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên hợp tác mới; cập nhật hợp tác với các đối tác đối thoại và tổ chức quốc tế. Trên cơ sở báo cáo của các tiểu ban và Hội đồng tư vấn, COSTI sẽ thảo luận, thống nhất định hướng và hoạt động triển khai trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ hợp tác này, Việt Nam hướng tới thúc đẩy thực hiện APASTI bằng những kết quả cụ thể, có thể đo lường và ứng dụng; tăng cường nghiên cứu chung, chia sẻ hạ tầng nghiên cứu và trao đổi nhà khoa học. Việc kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà đầu tư được chú trọng nhằm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ASEAN, đưa hợp tác khu vực đến gần hơn với nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng nghiên cứu.

Cùng với các phiên họp chuyên môn, Hội nghị có những hoạt động thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong khoa học và mở rộng hợp tác ở các lĩnh vực công nghệ mới.

Vòng chung kết và lễ trao Giải thưởng Khoa học ASEAN–Hoa Kỳ dành cho phụ nữ năm 2026 dự kiến diễn ra vào chiều 14/10. Với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy hệ thống y tế bao trùm và có khả năng chống chịu tại ASEAN”, giải thưởng tôn vinh đóng góp của các nhà khoa học nữ trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào y tế.

Bốn nhà khoa học nữ vào vòng chung kết sẽ trình bày công trình nghiên cứu, trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo để lựa chọn người đạt giải ở hai hạng mục: nhà khoa học giữa sự nghiệp và nhà khoa học cao cấp.

Sáng 14/10, Hội thảo về kết quả nghiên cứu khảo sát sinh học kỹ thuật trong ASEAN dự kiến được tổ chức trong khuôn khổ dự án do Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh tài trợ, Đại học Putra Malaysia chủ trì thực hiện. Hội thảo tập trung trao đổi về năng lực, cơ hội và nhu cầu hợp tác, đồng thời đóng góp ý kiến xây dựng tầm nhìn và dự thảo lộ trình sinh học kỹ thuật ASEAN.

Chiều 15/10, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Viện Nghiên cứu UL (Hoa Kỳ) sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế “Phụ nữ đổi mới sáng tạo vì ASEAN: Kiến tạo tương lai thông qua Khoa học và Công nghệ”. Hoạt động nhằm kết nối các nhà khoa học nữ, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, khuyến khích phụ nữ và thế hệ trẻ tham gia các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).

Việc đăng cai COSTI-90 thể hiện vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong hợp tác ASEAN về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hội nghị tạo cơ hội kết nối hệ sinh thái trong nước với các đối tác khu vực và quốc tế, mở rộng hợp tác nghiên cứu, huy động tri thức và nguồn lực phục vụ phát triển; đồng thời giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thành phố Đà Nẵng tới bạn bè quốc tế.