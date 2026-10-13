Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Trọng Hải

Tham dự hội đàm có Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đã có các chuyến thăm, cuộc gặp nhằm định hướng quan hệ hợp tác giữa hai nước. Qua đó, tiếp tục khẳng định mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone ký kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào năm 2027. Ảnh: Trọng Hải

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, những hoạt động này thể hiện sự tin cậy chính trị và sự coi trọng cao độ của hai Đảng, hai Nhà nước đối với quan hệ song phương; đồng thời cho thấy quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Lào ngày càng gắn kết, thực chất, hiệu quả, góp phần cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” trong quan hệ hai nước. Lãnh đạo hai nước đều khẳng định Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước tiếp tục là lực lượng tiên phong trong hiện thực hóa mục tiêu, tầm nhìn phát triển quan hệ Việt Nam - Lào trong tình hình mới.

Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn Việt Nam tại hội đàm. Ảnh: Trọng Hải

Đại tướng Khamliang Outhakaysone bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là hợp tác quốc phòng. Đồng chí khẳng định chuyến thăm góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone và đoàn Lào tại hội đàm. Ảnh: Trọng Hải

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone thống nhất tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất; tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại; đẩy mạnh hợp tác trong công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đồng thời, tăng cường phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới; tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh; thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tăng cường hợp tác giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; tiếp tục coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, xác định đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, làm nòng cốt củng cố nền tảng quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai Quân đội.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone ghi sổ lưu niệm tại trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ảnh: Trọng Hải

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tham quan các hình ảnh về quan hệ Việt Nam - Lào. Ảnh: Trọng Hải

Kết thúc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone ký Kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào năm 2027.