Bàn giao đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới tại xã Lũng Nặm, Tổng Cọt

Tham dự có lãnh đạo các Sở: Ngoại vụ, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và chính quyền địa phương.

Đại diện cơ quan chức năng ký biên bản bàn giao với xã Lũng Nặm tại thực địa.

Theo nội dung bàn giao, đường biên giới quốc gia Việt Nam -Trung Quốc qua địa giới hành chính của xã Lũng Nặm có tổng chiều dài đường biên giới 9,908 km với 11 mốc quốc giới. Địa bàn xã Tổng Cọt có tổng chiều dài đường biên giới 27,874 km với 34 mốc quốc giới. Phạm vi bàn giao bao gồm toàn bộ hệ thống mốc theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc do Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao xuất bản năm 2019; Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (đoạn biên giới số 5).

Sau khi tiếp nhận, UBND các xã có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ đoạn biên giới và hệ thống mốc quốc giới đúng quy định của pháp luật; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền khi phát hiện mốc giới bị hư hỏng, xê dịch hoặc có các hành vi xâm phạm ranh giới quốc gia. Phối hợp với lực lượng Biên phòng và Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc; phát huy vai trò nhân dân trong phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị.

Việc bàn giao đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới theo địa giới hành chính tại các xã biên giới sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp giúp các xã nắm được đầy đủ thông tin về đường biên, mốc giới trong phạm vi quản lý, bảo đảm sự thống nhất trong công tác quản lý biên giới trên đất liền. Qua đó, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh sẽ bàn giao đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc cho 21 xã biên giới quản lý.