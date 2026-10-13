Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 190 quần chúng ưu tú các xã, phường khu vực Cam Ranh

Sáng 13-10, Trung tâm Chính trị phường Cam Ranh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa V năm 2026 cho 190 học viên là quần chúng ưu tú đến từ 5 xã, phường: Cam Ranh, Cam Linh, Ba Ngòi, Bắc Cam Ranh và Nam Cam Ranh.

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian bồi dưỡng (từ ngày 13 đến 16-10), các học viên được nghiên cứu, học tập những chuyên đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng, học viên được trang bị kiến thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xác định động cơ đúng đắn và xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.