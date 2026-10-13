Lan tỏa giá trị lịch sử từ sự kiện Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh

Tượng đài tưởng niệm sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh vào ngày 18.10.1946

Tỉnh ủy Khánh Hòa phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh (18.10.1946 - 18.10.2026): Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”. Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 17.10 tới.

Hội thảo tập trung làm rõ bối cảnh, diễn biến, giá trị lịch sử, chính trị, ngoại giao và ý nghĩa thời đại của sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh ngày 18.10.1946.

Trên cơ sở tư liệu và luận cứ khoa học, hội thảo góp phần khẳng định tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập, thống nhất đất nước, lợi ích quốc gia, dân tộc và chủ quyền biển, đảo.

Thông qua hội thảo, các nhà khoa học bổ sung tư liệu phục vụ nghiên cứu, tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại vịnh Cam Ranh (Công viên 18/10, phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) được khởi công xây dựng vào năm 2006 và khánh thành vào ngày 19.12.2008

Hội thảo cũng hướng đến đề xuất các giải pháp bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị tư liệu, di tích, địa danh, công trình văn hóa gắn với sự kiện, qua đó phát huy giá trị lịch sử, văn hóa trong quá trình xây dựng Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững.

Bên cạnh hội thảo khoa học, tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm trang trọng, thiết thực, gắn với tuyên truyền sâu rộng về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong đó, lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Người được tổ chức tại khu vực Tượng đài Bác Hồ (Công viên 18/10, phường Cam Ranh). Đây là địa chỉ đỏ, thể hiện tình cảm và lòng thành kính của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Khánh Hòa đối với Bác Hồ kính yêu.

Cùng với đó, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên tổ chức trưng bày ảnh báo chí với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình vì độc lập, tự do và hạnh phúc của Nhân dân”.

Các tác phẩm được tuyển chọn từ nguồn tư liệu của Thông tấn xã Việt Nam, phản ánh hành trình hoạt động cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cam Ranh trở thành nơi sinh hoạt văn hóa, địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc đối với thế hệ trẻ

Bên cạnh đó, bộ ảnh còn giới thiệu những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa.

Hoạt động trưng bày góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, củng cố niềm tin và thúc đẩy hành động cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đồng thời tạo nguồn tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa.

Đây cũng là hoạt động gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Thông qua chuỗi hoạt động kỷ niệm, Khánh Hòa tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời phát huy giá trị lịch sử của sự kiện, gắn với nhiệm vụ xây dựng và phát triển địa phương trong giai đoạn mới.