Cục Cơ yếu (Bộ Tổng Tham mưu) huấn luyện công tác bảo đảm kỹ thuật

Phát biểu khai mạc lớp huấn luyện, Đại tá Nguyễn Văn Thu, Phó cục trưởng Cục Cơ yếu cho biết: Huấn luyện công tác bảo đảm kỹ thuật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay, khi các sản phẩm mật mã, trang bị kỹ thuật ngày càng phát triển hiện đại, với nhiều chủng loại. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan cơ yếu các đơn vị.

Các đại biểu dự khai mạc lớp huấn luyện.

Do đó, yêu cầu phải thường xuyên cập nhật kiến thức cho cán bộ, nhân viên, bảo đảm đội ngũ này làm tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo đảm kỹ thuật đối với trang thiết bị kỹ thuật mật mã; tham mưu hiệu quả với người chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo và điều hành đơn vị.

Đại tá Nguyễn Văn Thu, Phó cục trưởng Cục Cơ yếu (Bộ Tổng Tham mưu) phát biểu khai mạc lớp huấn luyện.

Lớp huấn luyện diễn ra từ ngày 13 đến 15-10, tập trung vào một số nội dung: Quán triệt một số quy định của ngành về công tác quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã; khai thác sử dụng, bảo đảm kỹ thuật sản phẩm mật mã bảo mật hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ Quốc phòng; hướng dẫn khai thác sử dụng hệ thống thông tin quản lý yêu cầu chứng thực số Bộ Quốc phòng và giải pháp ký số tập trung...

Đại tá Nguyễn Văn Thu yêu cầu Ban tổ chức quản lý chặt chẽ quân số, bảo đảm an toàn về mọi mặt; duy trì thời gian huấn luyện theo đúng nội dung, chương trình được phê duyệt. Kết thúc lớp huấn luyện tổ chức đánh giá kết quả, báo cáo Thủ trưởng Cục Cơ yếu và thông báo tới các đơn vị.

Các đại biểu dự khai mạc lớp huấn luyện.

Các đồng chí giảng viên làm tốt công tác chuẩn bị giáo án, tích cực trao đổi, giải đáp những vấn đề khó, giúp học viên nắm chắc những nội dung được huấn luyện, làm cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

Đội ngũ học viên quán triệt tốt nhiệm vụ, tích cực, chủ động trong nghiên cứu, học tập, nắm vững nội dung; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và các quy định của lớp huấn luyện; bảo đảm an toàn về mọi mặt. Kết thúc lớp huấn luyện, trên cơ sở những nội dung được huấn luyện, đội ngũ học viên tham mưu tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các đơn vị thuộc quyền, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo và điều hành đơn vị.