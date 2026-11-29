Bảo tàng Đà Nẵng trở thành một không gian văn hóa nhiều sắc màu với Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng năm 2026, chủ đề “Kết nối miền di sản”. Ở đó, người ta gặp lại những nghề truyền thống tưởng chừng đã lùi xa trong nhịp sống hiện đại như dệt chiếu, làm đường bát, bánh tráng, làm nước mắm, đan lưới... Những nghệ nhân không chỉ mang sản phẩm đến trưng bày mà còn trực tiếp trình diễn từng công đoạn, để người xem được nhìn, được chạm và hiểu hơn về sự nhọc nhằn, tinh tế của nghề.

Cũng trong không gian ấy, tiếng bài chòi, hát tuồng, hò khoan, hò ba lý hòa cùng tiếng cồng chiêng, những điệu múa và sắc màu trang phục. Di sản không còn nằm im trong những trang hồ sơ hay sau lớp kính bảo tàng. Di sản bước ra đời sống, gặp gỡ con người bằng chính thanh âm, hình hài và hơi thở sống động.

Đáng chú ý, dịp này, Trung tâm Quản lý di sản và Bảo tàng Đà Nẵng tiếp nhận 4.330 hiện vật, tài liệu hiến tặng. Đó là sự tự nguyện trao gửi của những người đang lưu giữ ký ức gia đình, dòng họ và quê hương. Khi người dân hiến tặng kỷ vật là đã gửi lại câu chuyện của mình cho cộng đồng, để những gì thuộc về quá khứ không bị khép kín trong một mái nhà, ngăn tủ hay một đời người.

Tại Mỹ Sơn, những hoạt động trải nghiệm văn hóa Chăm, trò chơi dân gian và giao lưu với nghệ nhân tiếp tục mở ra cơ hội để công chúng hiểu sâu hơn về một nền văn hóa từng phát triển rực rỡ. Triển lãm ảnh về sắc màu văn hóa các dân tộc, những tác phẩm mỹ thuật, không gian giới thiệu lịch sử, kiến trúc và đời sống cộng đồng cũng góp phần thể hiện một Đà Nẵng đa dạng trong các lớp trầm tích văn hóa.

Câu chuyện Địa đạo Kỳ Anh được đặt ra trong chính dịp này càng gợi nhiều suy ngẫm về mối quan hệ giữa di sản và lòng dân. Phường Bàn Thạch tổ chức hội thảo khoa học góp ý đề án “Bảo tồn, phát huy di tích lịch sử quốc gia Địa đạo Kỳ Anh kết hợp với phát triển du lịch giai đoạn 2025-2030”. Đó không chỉ là một công trình quân sự độc đáo trong lòng cát, mà còn là một “địa đạo trong lòng dân”, nơi từng mái nhà, từng gia đình cơ sở góp phần che chở, nuôi dưỡng cách mạng.

Tại hội thảo, các ý kiến tập trung vào việc khảo sát kỹ thuật, thu thập ký ức nhân chứng, xác định ranh giới và mức độ nguyên gốc của từng đoạn địa đạo; đồng thời nhấn mạnh vai trò cộng đồng trong bảo vệ di tích. Lịch sử của địa đạo nằm dưới lòng đất, nhưng linh hồn của nó lại ở trong lòng dân. Nhìn rộng ra, đó là ký ức về những năm tháng đấu tranh cách mạng, là câu chuyện hy sinh và sức mạnh đoàn kết của nhân dân.

Tuy nhiên, lòng dân với di sản không nên chỉ được đánh giá qua số người tham gia lễ hội, lượng khách đến bảo tàng hay những tràng pháo tay trong một chương trình nghệ thuật. Thước đo sâu xa hơn là thái độ của cộng đồng đối với di sản trong đời sống thường nhật. Người dân có tự giác bảo vệ đình làng, nhà cổ, cảnh quan di tích? Nghệ nhân có được tạo điều kiện để sống bằng nghề và truyền nghề? Những người đang nắm giữ ký ức có được lắng nghe, tôn trọng? Người trẻ có cơ hội tiếp cận và thực hành những giá trị văn hóa của cha ông?

Vì thế, những hoạt động vừa qua sẽ có ý nghĩa hơn khi trở thành điểm khởi đầu cho một quá trình bền bỉ, trong đó người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và trao truyền di sản. Nhà nước tạo cơ chế, chính quyền tổ chức và đầu tư, các nhà nghiên cứu cung cấp tri thức, nhưng chính cộng đồng mới là nơi quyết định sức sống lâu dài của văn hóa.

Để di sản sống trong lòng người, luôn cần tình yêu, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của nhân dân. Bởi điều ở lại sau cùng, lòng dân chính là nơi lưu giữ bền bỉ nhất những gì thời gian không thể lấy đi.