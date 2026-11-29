Phong trào xây dựng khu dân cư “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” đang từng bước đi vào cuộc sống bằng những công trình, phần việc cụ thể, góp phần tạo nên những miền quê đáng sống.

Người dân phường Gia Sàng tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng khu dân cư "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp".

Ở tổ 9, xã Quân Chu, những tuyến đường hoa đã trở thành điểm nhấn trong không gian khu dân cư. Các khoảnh đất trống được phủ xanh, những dải hoa dọc đường được chăm sóc thường xuyên, góp phần tạo diện mạo tươi mới, khang trang cho xóm làng.

Chị Đặng Thị Hoa, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 9, chia sẻ: Để hình thành những tuyến đường hoa, 108 hội viên trong Chi hội đã cùng chung tay đóng góp kinh phí và ngày công. Mỗi gia đình ủng hộ vài trăm nghìn đồng, cùng với 2 triệu đồng hỗ trợ từ Hội Phụ nữ xã, tạo nguồn lực để triển khai thực hiện.

Từ việc trồng, chăm sóc đường hoa, ý thức giữ gìn môi trường dần trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên của hội viên phụ nữ. Các hoạt động vệ sinh môi trường được duy trì định kỳ, kết hợp khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa. Đến nay, xã Quân Chu có 19/29 xóm có tuyến đường hoa đẹp, với tổng chiều dài khoảng 8km.

Chị Hà Thị Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quân Chu, cho biết: Xác định cảnh quan môi trường có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng, Hội Phụ nữ xã duy trì hoạt động vệ sinh môi trường hằng tháng, đồng thời vận động hội viên trồng hoa, cây cảnh, cây xanh dọc các tuyến đường. Các chi hội tiếp tục chăm sóc, duy trì và mở rộng những tuyến đường hoa đã xây dựng.

Tuyến đường hoa tại xã Chợ Đồn.

Không chỉ ở khu vực nông thôn, phong trào còn lan tỏa đến các khu dân cư đô thị. Tại phường Gia Sàng, những vườn hoa, tuyến đường sạch đẹp góp phần tạo không gian sống khang trang, thân thiện. Để xây dựng các công trình này, MTTQ và các tổ dân phố đã tích cực vận động người dân, doanh nghiệp đóng góp kinh phí, ngày công.

Ông Trần Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Sàng, cho biết: Phường vận động nhân dân hưởng ứng nghị quyết của cấp ủy, tổ dân phố, cùng chung tay xây dựng những tuyến đường sạch đẹp, vườn hoa tại khu dân cư. Khi người dân được trực tiếp tham gia và thụ hưởng thành quả, phong trào nhận được sự đồng tình, ủng hộ tích cực.

Từ những cách làm cụ thể ở cơ sở, phong trào ngày càng lan tỏa rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm được triển khai thường xuyên.

Toàn tỉnh đã tổ chức 1.056 hoạt động bảo vệ môi trường, huy động 151.304 ngày công lao động. Nhiều tuyến đường hoa, mô hình điểm xây dựng khu dân cư “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” được hình thành, góp phần nhân rộng những cách làm thiết thực trong cộng đồng.

Những con đường xanh không chỉ làm đẹp diện mạo quê hương mà còn cho thấy sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân. Khi mỗi người cùng có trách nhiệm với không gian sống, những công trình chung sẽ được gìn giữ và phát huy hiệu quả.