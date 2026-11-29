Sinh viên thực hành các câu Hò Đồng Tháp tháng 11/2026. Ảnh: NTCC

Khi di sản bước ra khỏi sách vở

Trăn trở vì sao Hò Đồng Tháp - một di sản giàu giá trị - chưa hiện diện rõ nét trong đời sống giới trẻ, nhóm Nam Âm gồm các sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện (Trường Đại học FPT) đã khảo sát 306 người trong độ tuổi 18 - 24 tại TPHCM. Kết quả cho thấy chỉ 25,5% từng nghe đến loại hình nghệ thuật dân gian này.

Nguyễn Thanh Hồng Ngân, đại diện nhóm Nam Âm, cho biết kết quả khảo sát cho thấy vấn đề không nằm ở sức hấp dẫn của di sản mà ở khoảng cách giữa phương thức truyền tải truyền thống và cách tiếp nhận văn hóa của giới trẻ. Từ đó, nhóm khởi xướng dự án truyền thông đa phương tiện “Hẹn Hò Đồng Tháp” với ba giai đoạn “Nhận biết Hò - hiểu Hò - cùng Hò”, nhằm khuyến khích người trẻ tìm hiểu, thực hành và lan tỏa di sản.

Sự nhập cuộc của Nam Âm cũng phản ánh xu hướng người trẻ tìm về văn hóa dân tộc. Nhà báo Hà Kiều, Thư ký tòa soạn Tạp chí Vietnam Travel, Nhà sáng lập dự án Heritage Ho Chi Minh City, nhận định sáng tạo văn hóa đang trở thành dòng chảy mạnh mẽ trong giới trẻ Việt Nam. Không chỉ tiêu thụ, người trẻ còn tái tạo di sản, kết hợp công nghệ và kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ riêng trên TikTok, YouTube, Podcast, Instagram, từ âm nhạc, thời trang, thiết kế, kiến trúc đến truyền thông, ẩm thực.

Nhiều gương mặt, kênh nội dung của người trẻ đã tạo dấu ấn trên nền tảng số như Đào Hữu Quý, Cholon Downtown, Dế Mèn Du Ký, Huy Forum, Bếp Bên Sườn Đồi... Tại TPHCM, sau 5 tháng triển khai, dự án Heritage Ho Chi Minh City đã đưa chuyên gia và người có sức ảnh hưởng đến 10 trường đại học, xây dựng hệ sinh thái truyền thông số về di sản, thu hút hơn 100 tác phẩm dự thi sáng tạo video ngắn. Nhiều sản phẩm thể hiện tình yêu văn hóa qua góc nhìn gắn với không gian sống của chính người trẻ, từ những video mộc mạc đến các tác phẩm được đầu tư công phu như phim điện ảnh.

Ảnh minh họa ITN.

Sợi dây trao truyền giữa những thế hệ giữ lửa

Thực tiễn từ các dự án văn hóa cho thấy, nếu công nghệ và truyền thông số khơi gợi sự tò mò thì giao lưu trực tiếp với nghệ sĩ, nghệ nhân giúp người trẻ kết nối sâu sắc hơn với di sản.

Bà Nguyễn Thị Song Anh - con gái cố nghệ sĩ Kim Nhụy - cho biết bà có thời gian dài sống cùng mẹ tại đoàn ca nhạc nên dân ca Nam Bộ đã thấm sâu vào mình. Thuở nhỏ, bà thường theo mẹ đến các lớp dạy dân ca Nam Bộ tại Hà Nội để hò minh họa cho học viên hoặc đứng sau cánh gà làm dàn hòa mỗi khi mẹ biểu diễn. Bản thân bà cũng từng giành 5 Huy chương Vàng toàn quốc về nghệ thuật quần chúng với các tiết mục hát nhạc mới mang âm hưởng dân ca.

Trăn trở khi những người am hiểu, thuộc giai điệu Hò Đồng Tháp xưa ngày càng ít, bà Song Anh quyết định biểu diễn, hướng dẫn và tập luyện cho người trẻ nhằm góp phần gìn giữ Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Điểm tựa trong hành trình trao truyền là kho tư liệu ghi âm, video clip gốc của cố nghệ sĩ Kim Nhụy, người sở hữu giọng hò Đồng Tháp được giới nghiên cứu âm nhạc xác nhận là giọng hò hay nhất thế kỷ 20.

“Thực ra tôi chỉ là người đứng giữa để ráp nối giữa điệu hò Đồng Tháp chuẩn mực ngày xưa với các bạn trẻ hôm nay. Các bạn nghe bản gốc của má tôi, muốn hò giống bà Kim Nhụy ở chữ đó thì phải chia khúc thức, mở lời ra làm sao, tôi sẽ chỉ cho từng chút một để đảm bảo chuẩn xác, không bị sai lệch”, bà Song Anh bộc bạch.

Cùng chung tâm huyết gìn giữ nghệ thuật dân tộc, NSƯT Văn Hai là minh chứng cho tình yêu nghệ thuật vượt qua ranh giới vùng miền. Sinh ra trong gia đình gốc Hà Nội có truyền thống cải lương từ thời đoàn Kim Chung, ông cho rằng muốn người trẻ tiếp cận và yêu âm nhạc dân tộc, nghệ sĩ phải không ngừng rèn luyện, nâng cao chất lượng biểu diễn và tìm phương pháp giảng dạy dễ nghe, dễ hiểu, dễ tập.

Với cây đàn bầu vốn khó điều khiển, ông nghiên cứu cách dạy để học trò chỉ sau một buổi đã biết khẩy ra tiếng, buổi thứ hai có thể vào nhịp, tiết tấu và đánh thành bài.

Phá cách trên nền tảng cội nguồn

Khi người trẻ đưa chất liệu truyền thống vào sản phẩm đương đại, vấn đề đặt ra là dung hòa sáng tạo với bảo tồn bản sắc. Hồng Ngân khẳng định, làm mới di sản không đồng nghĩa với tùy ý thay đổi những giá trị cốt lõi. Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm phân định rõ chất liệu Hò nguyên bản và phần sáng tác mới, đồng thời tham vấn nghệ nhân, giới chuyên môn để bảo đảm tính xác thực văn hóa.

Để các sáng kiến văn hóa của người trẻ phát triển bền vững, nhà báo Hà Kiều cho rằng cần nhìn nhận họ là chủ thể sáng tạo, tiếp nối và lan tỏa văn hóa, thay vì chỉ là đối tượng tiếp nhận. Qua quá trình đồng hành với sinh viên trong các dự án như Heritage Ho Chi Minh City, Tinh Hoa Việt, Vạn Xuân Star, Khoảnh khắc đáng sống hay Sách - Người thầy, người bạn, bà nhận thấy người trẻ có lợi thế về công nghệ, tư duy truyền thông mới nhưng còn gặp khó khăn về kinh phí và kết nối với chuyên gia, nghệ sĩ, doanh nghiệp.

Trong môi trường truyền thông số, sự quan tâm của công chúng thường đến nhanh nhưng cũng dễ qua đi. Một video có thể đạt hàng triệu lượt xem sau vài ngày, nhưng để dự án văn hóa tạo được dấu ấn lâu dài cần sự kiên trì và những câu chuyện có chiều sâu. Vì vậy, các dự án cần sự đồng hành của cơ quan quản lý, tổ chức chuyên môn, nhà trường, doanh nghiệp và báo chí. “Đặc biệt, thế hệ đi trước đừng dùng hệ quy chiếu của mình để soi chiếu, mà hãy luôn tin tưởng và trao quyền để người trẻ giữ văn hóa sống trong đời sống hôm nay bằng chính ngôn ngữ của họ”, nhà báo Hà Kiều nhấn mạnh.

Người trẻ không nhất thiết phải lựa chọn giữa truyền thống và hiện đại. Chúng ta hoàn toàn có thể thử nghiệm và phá cách, miễn là sự sáng tạo ấy được xây dựng trên nền tảng của sự hiểu biết và tôn trọng văn hóa. Gìn giữ bản sắc không phải là giữ mọi thứ đứng yên, mà là để những giá trị cốt lõi tiếp tục được sống trong một hình hài mới nhưng vẫn mang linh hồn của quê hương. - NGUYỄN THANH HỒNG NGÂN - Đại diện nhóm Nam Âm