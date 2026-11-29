Giữ cốt cách người Hà Nội

Sau năm 1975, gia đình ông Dương Thìn từ xã Thương Phúc, thành phố Hà Nội về chợ Sặt (phường Long Bình) định cư. Quen với cách buôn bán “buôn có bạn, bán có phường”, sạp rau, củ, quả của vợ chồng ông trở thành mối quen của nhiều tiểu thương, trong đó có người gốc Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc.

Chị Phạm Ngọc Tú Quyên (hàng trước, thứ 2 từ trái qua, ở phường Hố Nai) chụp ảnh lưu niệm cùng các em và anh chị khi về thăm quê ở thành phố Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dù việc buôn bán thường xuyên phải mặc cả, vợ chồng ông Thìn vẫn giữ cách giao tiếp nhẹ nhàng, từ tốn, lễ phép với khách. Nay sạp hàng được chuyển giao cho con dâu, nhưng cách cư xử đậm nét Hà Nội của ông bà vẫn được nhiều người ở chợ Sặt nhớ đến.

Sinh ra tại Hà Nội, năm 3 tuổi, bà Nguyễn Ngọc Huyền theo bố mẹ về khu vực chợ Tân Mai (nay là phường Trấn Biên) lập nghiệp. Sống trong cộng đồng có nhiều người gốc Hà Nội, bà vẫn duy trì thói quen thưa gửi cha mẹ, chồng và chào hỏi con trước khi rời nhà.

“Dù sinh ra, lớn lên ở Đồng Nai nhưng bố mẹ, ông bà đều là người gốc Hà Nội. Mỗi lần cùng bố mẹ về thăm quê, tôi rất vui và rất thích nét hào hoa, thanh lịch trong giao tiếp ứng xử của người dân Hà Nội”.

Chị PHẠM NGỌC TÚ QUYÊN (ở phường Hố Nai)

Theo bà Huyền, cách ứng xử ấy bắt nguồn từ nếp nhà coi trọng lễ nghĩa, sự tinh tế trong giao tiếp. Trong gia đình Hà Nội, lời ăn, tiếng nói của con cái thể hiện sự giáo dục của ông bà, cha mẹ. Dù đôi khi bị cho là gò bó so với lối sống phóng khoáng, hiện đại, bà vẫn coi đó là nét đẹp cần gìn giữ.

“Lời ăn, tiếng nói, cách giao tiếp không đủ cơ sở để đánh giá nhân cách con người, nhưng làm nổi bật hình ảnh, cốt cách, phong thái người Hà Nội vốn lịch thiệp, từ tốn, hoà nhã, nề nếp” - bà Huyền bộc bạch.

Còn ông Vũ Thanh Kiên (ở xã Phú Lâm), có cha mẹ là người gốc Hà Nội đến Đồng Nai học tập, làm việc từ năm 1993. Theo ông Kiên, văn hóa giao tiếp giữa cư dân Đồng Nai và Hà Nội có khác biệt về cách thể hiện nhưng đều chung sự kính trọng người lớn, thầy cô. Học sinh Đồng Nai thường vòng tay, cúi đầu chào nhanh; học sinh Hà Nội khoanh tay, chào từ tốn. Mỗi cách ứng xử đều đáng quý, thể hiện sự lễ phép.

Hòa nhập trên vùng đất mới

Những năm 1980-1990, vùng đất Phú Riềng (xã Phú Riềng) với những cánh rừng cao su đã đón khoảng 100 hộ gia đình người Hà Nội đến lập nghiệp, hòa vào dòng người từ nhiều tỉnh, thành.

Ông Chu Công Hoan, Phó Trưởng thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng cho biết: Hiện thôn có khoảng 60 hộ người Hà Nội, sinh sống rải rác tại nhiều tổ dân cư. Họ có phong cách điềm đạm, tinh tế, tôn trọng sự riêng tư.

Ông Đặng Cảnh, quê thành phố Hà Nội, về phường Hố Nai định cư từ năm 1979. Theo ông, người Hà Nội vào Nam thường chọn đô thị để phát huy thế mạnh thương mại, dịch vụ, làng nghề và thuận lợi cho con cái học hành. Một số người chọn vùng quê để gắn bó với sản xuất nông nghiệp. Dù ở đô thị hay nông thôn, họ vẫn hướng về quê cha, đất tổ, tranh thủ dịp trở về thăm quê.

Ông Đặng Cảnh cho rằng: Thành phố Đồng Nai hiện nay có không gian phát triển rộng mở. Tôi và những người gốc Hà Nội càng tự hào khi được góp sức trên vùng đất rộng lớn và giàu truyền thống văn hóa, lịch sử.