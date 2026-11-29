Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ sinh năm 1960, là con trai của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tốn (xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nay là xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh). Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, chàng thanh niên Nguyễn Văn Ngộ 17 tuổi đã xung phong nhập ngũ vào đơn vị Đại đội 1, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 922, Sư đoàn 31 với cấp bậc binh nhất, chức vụ chiến sĩ, tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.

Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố Nguyễn Xuân Cương thực hiện các thủ tục truy điệu và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ về quê hương. Ảnh: ĐVCC

Trong trận chiến đấu ác liệt với quân địch ngày 25-2-1979, chiến sĩ Nguyễn Văn Ngộ đã anh dũng hy sinh tại chiến trường Kampong Cham, Campuchia. Sau khi hy sinh, liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ được tìm thấy hài cốt và đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đồng Nai; được cấp ủy, chính quyền, quân và dân thành phố chăm sóc mộ phần, hương khói hơn 40 năm qua...

Đại biểu và thân nhân liệt sĩ dự truy điệu trước khi tiễn đưa liệt sĩ về quê hương. Ảnh: ĐVCC

Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố Nguyễn Xuân Cương cho biết: Hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và thể theo nguyện vọng của gia đình, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố và các đơn vị phối hợp đã hoàn thành các thủ tục, tổ chức truy điệu, cất bốc và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi lễ, các đại biểu trang nghiêm, thành kính dâng hương tưởng niệm anh linh và tiễn đưa liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ về yên nghỉ tại quê hương.