Vọng Hải Đài toạ lạc tại đỉnh núi Ngũ Hành Sơn. Ảnh: Tư liệu

Vọng Hải Đài và cảm hứng thi ca

Trên ngọn Thủy Sơn ở Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn có một tảng đá sa thạch khắc ba đại tự “Vọng Hải Đài”.

Từ năm 1837 niên hiệu Minh Mạng thứ 18 đến nay, Vọng Hải Đài không chỉ là biểu tượng về tư duy đại dương của người đất Quảng mà còn trở thành nguồn cảm hứng nghệ thuật để nhà thơ đất Quảng Phạm Hầu sáng tác bài thơ Vọng Hải đài đăng lần đầu trên Tạp chí Tao Đàn do NXB Tân Dân ấn hành vào cuối thập niên 1930.

Bài thơ sau đó được Hoài Thanh và Hoài Chân tuyển chọn đưa vào sách Thi nhân Việt Nam 1932-1941 xuất bản lần đầu năm 1942 với lời bình “Ở giữa đời Phạm Hầu là một cái bóng, chân đi không để dấu trên đường. Người còn mải sống với mình và con người ta tưởng không có gì là một người giàu vô vạn. Lòng người là một vọng hải đài”.

Vọng Hải Đài còn là nguồn cảm hứng nghệ thuật để nhà thơ đất Quảng Bùi Công Minh sáng tác bài thơ cũng mang tên Vọng Hải đài - đoạt giải Tư cuộc thi “Đây biển Việt Nam” do Hội Nhà văn Việt Nam và Báo điện tử Vietnamnet tổ chức năm 2011.

Nên chăng trong quá trình lập hồ sơ trình UNESCO xét công nhận danh thắng Ngũ Hành Sơn là Di sản văn hóa thế giới, có thể nhấn mạnh hơn thông tin về hai di sản tư liệu Vọng Hải Đài và Vọng Giang Đài - bởi đây cũng là một loại Ma nhai dẫu không nằm trên vách đá hay hang động. Bên cạnh đó, có thể gắn với thông tin về hai bài thơ cùng mang tên Vọng Hải đài này…

Vinh danh những giá trị văn chương đất Quảng

Con mắt xanh của Hoài Thanh và Hoài Chân khi biên soạn sách Thi nhân Việt Nam 1932-1941 hồi đầu thập niên 1940, những người đất Quảng đóng góp vào phong trào Thơ Mới, góp phần mở ra “một thời đại mới trong thi ca”.

Ngoài nhà thơ Phạm Hầu vừa nêu trên còn có nhà thơ Phan Khôi với bài thơ Tình già sáng tác năm 1932, kèm theo lời bình: “Một ngày kia, cuộc cách mạng về thơ đã nhóm dậy. Ngày ấy là ngày 10/3/1932. Lần đầu tiên thành trì thơ cũ hiện ra một lỗ thủng. Ông Phan Khôi hăng hái như một vị tướng quân, dõng dạc bước ra trận”.

Ngoài ra còn có nhà thơ nữ Hằng Phương cùng với nhận định: “Thơ Hằng Phương cùng một giọng êm dịu, ngọt ngào như thơ Vân Đài. Nhưng ít dấu tích thơ Đường và thành thực hơn. Như đoạn cuối trong bài Lòng quê trích theo đây lời thơ thực yểu điệu dễ thương. Hằng Phương mượn lời chim để nói lòng mình. Nhưng thực ta không còn biết đấy là lời người hay lời chim. Bởi mối tình ở đây nhẹ nhàng quá, trong trẻo quá”; còn có nhà thơ Nam Trân với thi tập Huế, Đẹp và Thơ kèm theo đánh giá: “Thiết tưởng vị tình láng giềng đất Quảng Nam không thể gửi ra xứ Huế món quà nào quý hơn nữa - lần thứ nhất những vẻ đẹp xứ này được diễn ra thơ”; và còn có nhà thơ Xuân Tâm với bài thơ Nghỉ hè từng được giải Nhất trong cuộc thi năm 1941 của báo Bạn Đường, kèm theo lời bình: “Với bất cứ đề tài gì, lời thơ vẫn một giọng nhẹ nhẹ, êm êm. Nó chậm chậm đi vào hồn ta như một buổi chiều”…

Ngoài ra trong danh sách các nhà Thơ Mới được chọn đưa vào sách Thi nhân Việt Nam, còn có một số nhà thơ nổi tiếng từng là thầy giáo ở Tourane như Chế Lan Viên và Lưu Trọng Lư, từng là thầy thuốc ở Tourane như Thái Can, hay từng giữ chức Ủy viên Giáo dục trong UBND cách mạng lâm thời thành Thái Phiên như Tế Hanh…

Về văn xuôi, nhiều nhà văn quê đất Quảng đã chọn không gian nghệ thuật cho tác phẩm văn chương của mình là vùng đất “Quảng Nam chưa mưa đà thấm”, chẳng hạn tiểu thuyết Con trâu do nhà văn Nguyễn Văn Bổng sáng tác năm 1952 - cuốn tiểu thuyết Việt Nam hiện đại đoạt Giải thưởng Hội Văn nghệ Việt Nam 1954-1955, được dịch và in ở nước ngoài sớm nhất. Tiểu thuyết chọn không gian nghệ thuật là một làng du kích xứ Quảng nằm giữa vùng Pháp tạm chiếm; chẳng hạn “trên quê hương những anh hùng Điện Ngọc” cũng là không gian nghệ thuật mà nhà văn Nguyễn Trung Thành đã chọn để sáng tác tập truyện ngắn và bút ký cùng tên (NXB Giải Phóng, 1969).

Không gian nghệ thuật của cả hai tiểu thuyết Gia đình Má Bảy (NXB Giải Phóng, 1968) và Mẫn và Tôi (NXB Thanh Niên, 1972) do nhà văn Phan Tứ sáng tác từ những năm đầu thập niên 1960, đều là khu vực vành đai diệt Mỹ Chu Lai.

Không gian nghệ thuật của truyện dài Quê nội (NXB Kim Đồng, 1973) do nhà văn Võ Quảng sáng tác là làng Hòa Phước nằm ven sông Thu Bồn…

Ngoài ra, có hai nhà văn Đà Nẵng từng được trao Giải thưởng Văn học Đông Nam Á/S.E.A. Write Award là Thái Bá Lợi với tiểu thuyết Minh sư - Chuyện Nguyễn Hoàng mở cõi (NXB Hội Nhà văn, 2010) và Vĩnh Quyền với tiểu thuyết Trong vô tận (NXB Trẻ, 2019).

Một cảnh trong phim Le Village de Nam O - Panorama pris d’une chaise à porteurs/Làng Nam Ô 130 năm trước. Ảnh: Tư liệu

Có thể nói, các tác giả và tác phẩm văn chương trong mấy thông tin vừa nêu - và còn nhiều nữa - đều là tài nguyên văn hóa của đất Quảng trong kỷ nguyên phát triển mới… Chúng ta nên có hình thức phù hợp để vinh danh, lan tỏa nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tôn vinh những dấu ấn nghệ thuật Đà Nẵng

Tương tự, cũng nên có hình thức phù hợp để vinh danh các tác giả và tác phẩm ở một số loại hình nghệ thuật khác mà Đà Nẵng từng đạt nhiều thành tựu.

Chẳng hạn về tân nhạc, có thể kể đến nhạc phẩm hòa tấu Le Printemps et la Jeunesse của nhạc sĩ người làng Minh Hương Hội An sáng tác vào năm 1944 - ban đầu do nhà thơ đồng hương Diệp Truyền Hoa đặt lời Hoa với nhan đề Thanh niên dữ Xuân thiên, đến năm 1946 nhà thơ Thế Lữ đưa đoàn kịch Anh Vũ vào Hội An lưu diễn đã đặt thêm lời Việt tạo điều kiện để Xuân và Tuổi trẻ đến được với đông đảo công chúng và nổi tiếng cho đến tận ngày nay.

Tiếp theo có thể kể đến nhạc phẩm Đoàn Giải phóng quân (sau đổi nhan đề và ca từ thành Đoàn Vệ quốc quân) do nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sáng tác vào năm 1945. Ca khúc được tác giả và đội tuyên truyền văn nghệ Việt Minh trình diễn đầu tiên trên các đoàn tàu chở những đoàn quân Nam tiến đang dừng ở Ga Đà Nẵng, sau đó được xuất bản ở Huế vào năm 1946.

Tiếp nữa có thể kể đến nhạc phẩm Bài ca tự túc của nhạc sĩ Dương Minh Ninh - lời Lưu Trùng Dương - từng gửi dự thi và đoạt Giải thưởng Văn nghệ Cửu Long Giang năm 1952 của Chi hội Văn nghệ thuật Nam Bộ...

Về điện ảnh, nên tổ chức Tuần lễ Phim tài liệu Đà Nẵng để công chiếu các phim tài liệu từng góp phần làm nên thương hiệu điện ảnh Đà Nẵng.

Đồng thời nên sưu tầm và trình chiếu tại Tuần lễ Phim tài liệu Đà Nẵng đoạn phim tài liệu dài gần một phút mang tên Le Village de Nam O - Panorama pris d’une chaise à porteurs/Làng Nam Ô - Quay toàn cảnh trên ghế kiệu do nhà quay phim người Pháp Gabriel Veyre lần đầu tiên thực hiện ở nước ta vào năm 1896, từng được chiếu và bán vé tại Hội chợ Paris vào năm 1900.

Sự kiện làng chài Nam Ô được lên phim tài liệu chỉ một năm sau khi Auguste và Louis Lumière sáng chế ra máy quay phim là một sự kiện văn hóa đầy ấn tượng không chỉ của thành phố Đà Nẵng.

Đồng hành với điện ảnh/nghệ thuật thứ bảy là nhiếp ảnh nghệ thuật. Nên chăng, Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ hai năm 2027, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố có thể tổ chức thêm một triển lãm về những tác phẩm ảnh nghệ thuật từng được vinh danh ở các cuộc thi/liên hoan ảnh nghệ thuật quốc gia và quốc tế, chẳng hạn như tác phẩm Che chở từng đoạt Huy chương Vàng duy nhất trong Liên hoan ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ XVII tổ chức năm 2004 tại Pháp của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thân Nguyên cùng nhiều tác phẩm đoạt giải tại hàng chục cuộc thi/liên hoan ảnh nghệ thuật quốc tế được tổ chức trong nước và ở nước ngoài của các nghệ sĩ nhiếp ảnh.

Cuối cùng, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố cũng nên rà soát thực trạng vinh danh văn nghệ sĩ - nhất là văn nghệ sĩ Đà Nẵng - qua việc đặt tên đường phố và qua việc đặt tên trường học. Đáng chú ý là có một số ít trường hợp hiệu ứng việc đặt tên văn nghệ sĩ cho đường phố và trường học được tăng lên rất nhiều do chọn đúng chỗ để đặt tên.

Chẳng hạn như trường hợp các đường phố mang tên bốn văn nghệ sĩ Lưu Quang Thuận, Lưu Trùng Dương, Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh được “cả nhà đoàn tụ” trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn - quê hương của gia đình họ Lưu; hay như trường hợp Trường THCS Thu Bồn được mang tên nhà thơ Thu Bồn ngay trên địa bàn làng Phong Ngũ, phường Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn trước đây - nay thuộc phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng (cũng đã có một thư viện mang tên Thu Bồn khai trương năm 2023 vào dịp tròn 20 năm nhà thơ qua đời).

Những tác giả, tác phẩm và dấu ấn nghệ thuật được nhắc đến trên đây chỉ là một phần trong kho tàng văn hóa phong phú mà các thế hệ văn nghệ sĩ đã bồi đắp cho đất Quảng. Mỗi tác phẩm, mỗi tên tuổi đều lưu giữ một lát cắt lịch sử, một nét đẹp tâm hồn và bản sắc của vùng đất. Vì vậy, việc nhận diện, tôn vinh và lan tỏa những giá trị ấy cần được thực hiện bằng những hình thức thiết thực, có chiều sâu và sức sống lâu dài.

Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để nhìn lại, trân trọng những thành tựu đã có, đồng thời khơi dậy nguồn lực sáng tạo, đưa di sản văn học nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Đó cũng là cách để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực cho Đà Nẵng phát triển trong chặng đường mới.