Nhắc đến Điện Biên, người ta vẫn nhớ đồi A1, hầm Đờ-cát, Mường Phăng. Những địa danh ấy đã trở thành một phần ký ức chung, để mỗi người khi đến đây đều muốn tìm lại câu chuyện của một thời. Nhưng bước ra khỏi những điểm di tích, Điện Biên còn có biết bao điều rất đỗi đời thường: Mây sớm quẩn quanh sườn núi, ánh nắng trải trên cánh đồng Mường Thanh, một nếp nhà sàn, một phiên chợ vùng cao, đôi bàn tay thoăn thoắt bên khung dệt, bên mẻ khẩu xén mới hoàn thành... Những điều ấy làm cho vùng đất lịch sử có thêm hơi thở của cuộc sống hôm nay.

Thể lệ cuộc thi ảnh “Điện Biên - Những điều thú vị” gợi ra nhiều hướng sáng tác, từ cảnh sắc bốn mùa, di tích, lễ hội, nghề thủ công, ẩm thực đến du lịch cộng đồng, du lịch xanh và những trải nghiệm mới. Đề tài rộng, nhưng khi cầm máy, người chụp vẫn phải tự trả lời một câu hỏi rất riêng: Điều gì khiến mình muốn dừng lại? Có người bị níu chân bởi một khoảng trời sau mưa, có người chú ý đến sắc áo giữa nền núi, người khác lại chờ một nụ cười vừa kịp nở. Cùng đứng trước một cảnh, mỗi người có thể nhìn thấy một điều khác.

Điều thú vị vì thế không nhất thiết phải là cảnh tượng lớn lao. Nó có thể nằm trong làn khói mỏng trên mái bếp, trong bàn tay người phụ nữ sửa lại đường thêu... Những khoảnh khắc ấy diễn ra hằng ngày, dễ đi qua nếu ta vội. Ống kính máy ảnh giữ chúng lại, để người xem nhận ra vẻ đẹp đôi khi ở rất gần.

Cuộc thi do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức đã tiếp nhận 300 tác phẩm, trong đó có 249 ảnh đơn của 61 tác giả và 51 bộ ảnh của 36 tác giả. Ảnh đơn kể bằng khoảnh khắc; ảnh bộ kể bằng sự tiếp nối. Dù chọn cách nào, mỗi tác phẩm cũng là một ô cửa mở ra cảnh sắc, con người và đời sống Điện Biên.

Điều tôi tâm đắc là thể lệ cuộc thi không chấp nhận ảnh được tạo hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo, hoặc dùng AI để thêm, bớt, di chuyển chi tiết làm thay đổi bản chất hình ảnh. Quy định ấy trước hết giữ sự công bằng cho cuộc thi, nhưng cũng nhắc người cầm máy tôn trọng điều đang có trước mắt. Điện Biên không cần thêm một vầng mặt trời vào cuối núi, cũng không cần xóa nếp nhăn trên gương mặt người. Vẻ đẹp đáng nhớ nhiều khi chính là vẻ đẹp còn nguyên dấu vết của cuộc sống.

Tất nhiên, giữ sự thật không có nghĩa chỉ giơ máy lên là có ảnh đẹp. Người chụp vẫn phải chọn góc, chờ ánh sáng, tìm bố cục và quyết định khoảnh khắc. Có hôm trời trong, có ngày sương xuống dày; có lúc vừa đến nơi thì mưa. Những điều không theo ý ấy làm chuyến đi vất vả hơn, nhưng đôi khi lại tạo ra một khuôn hình không lặp lại. Máy ảnh và ống kính tốt giúp người chụp nhiều việc, song không thể thay thế cách họ quan sát và cảm nhận. 300 tác phẩm dự thi đã kịp giữ lại nhiều lát cắt của Điện Biên hôm nay.

Nhiều chuyến đi bắt đầu rất đơn giản. Đang lướt điện thoại, ta bắt gặp một bức ảnh và dừng lại lâu hơn thường lệ. Rồi những câu hỏi xuất hiện: Nơi này ở đâu? Mùa nào đẹp? Đi bằng đường nào? Từ một lần dừng mắt có thể dẫn đến việc tìm thông tin, lên lịch và bắt đầu chuyến đi. Một bức ảnh không cần kể hết mọi điều về điểm đến; chỉ cần đủ chân thật và có sức gợi để người xem muốn tự mình đến đó.

Sau cuộc thi, những tác phẩm đạt giải có thể tiếp tục đến với công chúng qua các cuộc triển lãm, ấn phẩm, sản phẩm truyền thông và được bổ sung vào kho dữ liệu ảnh số về du lịch Điện Biên. Nhờ vậy, những khoảnh khắc được ghi lại không dừng ở cuộc thi. Nhiều năm sau, khi một con đường rộng hơn, một điểm đến có thêm dịch vụ mới, những bức ảnh vẫn còn đó, giữ lại ánh sáng của một mùa và nhịp sống Điện Biên năm 2026.

Cuộc thi chưa khép lại, nhưng 300 tác phẩm đã nói một điều khá rõ: Điện Biên vẫn còn nhiều câu chuyện để người cầm máy tìm đến. Mỗi người chú ý một chi tiết; mỗi người xem lại có thể bắt gặp trong ảnh một lý do khác để nhớ hoặc để muốn lên đường. Cùng một vùng đất, qua những ánh nhìn khác nhau, Điện Biên hiện lên vừa quen vừa mới. Biết đâu, từ một bức ảnh được xem ở một nơi rất xa, ai đó sẽ quyết định đến Điện Biên. Họ đến vì đồi A1, vì Mường Phăng, rồi nhớ thêm một buổi sớm bên hồ, một vòng xòe, một bữa cơm trong bản hay lời chỉ đường tận tình của người mới gặp. Bức ảnh chỉ mở cánh cửa. Những điều thú vị còn lại, mỗi người sẽ tự tìm thấy trên hành trình đến Điện Biên.

Sắc xuân trên đảo Hoa anh đào. Bộ ảnh tham gia Cuộc thi “Điện Biên - Những điều thú vị”.