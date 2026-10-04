30 cá nhân đoạt giải Hội thi 'Chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục phòng, chống ma tuý' năm 2026

Khai mạc hội thi Chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục phòng, chống ma túy năm 2026 dành cho cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông

Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Qua quá trình chấm thi nghiêm túc, khách quan từ Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn và vinh danh 30 cá nhân xuất sắc thuộc 3 cấp học (Tiểu học, THCS và THPT).

Kết quả, giải Nhất ở cấp Tiểu học thuộc về cô giáo Lưu Thị Thu Hà, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã Đạ Huoai; thầy giáo Phạm Ánh, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh đoạt giải Nhất cấp THCS; thầy giáo Trần Văn Lâm, Trường THPT Chuyên Thăng Long đoạt giải Nhất cấp THPT.

Hội thi Chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục phòng, chống ma túy năm 2026 dành cho cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông

Giải Nhì thuộc về 6 cá nhân: Nguyễn Thị Thu Trang, Trường Tiểu học Hùng Vương - Đà Lạt; Hoàng Đinh Giao Linh, Trường Tiểu học & THCS Gia Viễn, xã Cát Tiên 3; Lê Thị Lệ Thắm, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi; Nguyễn Thảo Quỳnh Vi, Trường Tiểu học & THCS Tu Tra, xã Đơn Dương; Nguyễn Thị Duy Lan, Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Trường - Đà Lạt; Đoàn Thị Hòa, Trường THPT Hàm Tân, xã Hàm Tân.

Ban Tổ chức cũng trao 9 giải Ba và 12 giải Khuyến khích cho các giáo viên, tổ trưởng chuyên môn có nhiều sáng kiến, bài dự thi chất lượng cao.

Bên cạnh giấy chứng nhận từ Ban Tổ chức, các cá nhân đoạt giải còn được nhận mức thưởng theo quy định tại Quyết định của Sở GD&ĐT: giải Nhất 7.200.000đ; giải Nhì 3.600.000đ; giải Ba 2.400.000đ và giải Khuyến khích 800.000đ/giải.

Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng và Công tác học sinh, sinh viên, Sở GD&ĐT Lâm Đồng Phạm Đăng Lâm cho biết: Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo về công tác phòng, chống ma túy trong trường học, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.